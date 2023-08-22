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Мэрия Белгорода нашла деньги на новые остановки взамен снесённых

Мэрия Белгорода нашла деньги на новые остановки взамен снесённых

22 августа 2023, 17:55
Фото: Bel.ru
После многочисленных жалоб горожан на отсутствие остановок на «Стадионе» и Мичурина городские власти передумали переносить их монтаж на 2024 год. В прямом эфире вечером 22 августа мэр Валентин Демидов заявил, что деньги в бюджете есть и остановки появятся до конца этого года.
Сотрудники администрации сегодня, к сожалению, дали некорректный комментарий в ответ на вопрос жителей о сроках монтажа новых павильонов. Это вызвало справедливый резонанс, вопросы, поэтому хочу прокомментировать, что бюджетом города всё же средства на установку остановочных павильонов предусмотрены.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

В первую очередь новые остановки появятся на «Стадионе» и Мичурина, их установят на месте старых павильонов. Также здесь должны оперативно восстановить плиточное покрытие.

Градоначальник объяснил, что сносом старых остановок занимались не власти, а арендаторы муниципальной земли. По решению суда администрация Белгорода расторгла с ними договоры аренды, и они демонтировали принадлежавшие им торговые павильоны, которые выполняли функцию остановок.

Напомним, в Белгороде снесли остановочные комплексы на крупнейших остановках: «Стадионе» и «Мичурина», в итоге люди вынуждены ждать автобус под палящим солнцем и дождём. А на вопрос, когда же появятся новые остановки, чиновники ответили, что денег на них в этом году нет, чем вызвали массовое недовольство горожан.

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#Новости Белгорода#Остановка#Белгород#Кристина Семенчук#Остановочные комплексы#Валентин Демидов
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