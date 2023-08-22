Мэрия Белгорода нашла деньги на новые остановки взамен снесённых

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Сотрудники администрации сегодня, к сожалению, дали некорректный комментарий в ответ на вопрос жителей о сроках монтажа новых павильонов. Это вызвало справедливый резонанс, вопросы, поэтому хочу прокомментировать, что бюджетом города всё же средства на установку остановочных павильонов предусмотрены.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
В первую очередь новые остановки появятся на «Стадионе» и Мичурина, их установят на месте старых павильонов. Также здесь должны оперативно восстановить плиточное покрытие.
Градоначальник объяснил, что сносом старых остановок занимались не власти, а арендаторы муниципальной земли. По решению суда администрация Белгорода расторгла с ними договоры аренды, и они демонтировали принадлежавшие им торговые павильоны, которые выполняли функцию остановок.
Напомним, в Белгороде снесли остановочные комплексы на крупнейших остановках: «Стадионе» и «Мичурина», в итоге люди вынуждены ждать автобус под палящим солнцем и дождём. А на вопрос, когда же появятся новые остановки, чиновники ответили, что денег на них в этом году нет, чем вызвали массовое недовольство горожан.