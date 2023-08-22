Мэрия Белгорода нашла деньги на новые остановки взамен снесённых

Напомним, в Белгороде снесли остановочные комплексы на крупнейших остановках: «Стадионе» и «Мичурина», в итоге люди вынуждены ждать автобус под палящим солнцем и дождём. А на вопрос, когда же появятся новые остановки, чиновники ответили, что денег на них в этом году нет, чем вызвали массовое недовольство горожан.