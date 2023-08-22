Кто будет клеить бронеплёнку на окна в школах? Белгородцы получили странный ответ

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Белгородцы интересуются, кто будет оклеивать окна школ бронеплёнкой. Вопросы возникли после утреннего поста губернатора Вячеслава Гладкова, который сообщил, что часть плёнки в регион уже привезли.
В некоторых общеобразовательных учреждениях, судя по сообщениям жителей региона, собираются делать это своими силами, в том числе с помощью родителей.
«На родительском собрании поднимали этот вопрос, начальник управления образования ответила, что каждая школа будет справляться своими силами. Хотелось бы теперь услышать ответ губернатора», — написала одна из жительниц области.
Интересный ответ прозвучал от замгубернатора — министра образования региона Андрея Милёхина. Он ответил лишь, когда именно началось оклеивание окон. Причём в обоих случаях были названы разные месяцы — скорее всего, из-за опечатки: «Оклеивание плёнки началось с 21.07.2023» и «Оклеивание плёнки началось с 21.08.2023».
Родители в итоге так и не в курсе, кто будет заниматься этой работой. Белгородка Елена написала, что на родительском собрании в гимназии №3 якобы говорили, что клеить плёнку будут своими силами.
«Ещё сравнили: „Обои каждый умеет клеить, тут ничего сложного нет“. Я сразу обозначила учителю, что в этом участвовать не собираюсь, есть для такого профессионалы, вот их пусть и нанимает администрация!» — отметила женщина.
Со словами белгородки согласились и другие, отметив, что если «плёнка специальная», то и работами должны заниматься специалисты.
Ответов на свои вопросы жители региона пока не дождались.