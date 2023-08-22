Кто будет клеить бронеплёнку на окна в школах? Белгородцы получили странный ответ

Белгородцы просят ответить, кто будет клеить бронеплёнку в школах

Родители школьников в комментариях на странице губернатора пишут о том, что не знают, кто будет клеить бронеплёнку на окна в школах. Им ответил замгубернатора Андрей Милёхин. Однако министр по какой-то причине говорил только про дату.

Сюжет Школы