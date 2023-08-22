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Published Сегодня, 11:51

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Белгородцы просят ответить, кто будет клеить бронеплёнку в школах

Кто будет клеить бронеплёнку на окна в школах? Белгородцы получили странный ответ

22 августа 2023, 11:51
Фото: 1MI

Белгородцы просят ответить, кто будет клеить бронеплёнку в школах

Родители школьников в комментариях на странице губернатора пишут о том, что не знают, кто будет клеить бронеплёнку на окна в школах. Им ответил замгубернатора Андрей Милёхин. Однако министр по какой-то причине говорил только про дату.
Сюжет
Школы

Белгородцы интересуются, кто будет оклеивать окна школ бронеплёнкой. Вопросы возникли после утреннего поста губернатора Вячеслава Гладкова, который сообщил, что часть плёнки в регион уже привезли.

В некоторых общеобразовательных учреждениях, судя по сообщениям жителей региона, собираются делать это своими силами, в том числе с помощью родителей.

«На родительском собрании поднимали этот вопрос, начальник управления образования ответила, что каждая школа будет справляться своими силами. Хотелось бы теперь услышать ответ губернатора», — написала одна из жительниц области.

Интересный ответ прозвучал от замгубернатора — министра образования региона Андрея Милёхина. Он ответил лишь, когда именно началось оклеивание окон. Причём в обоих случаях были названы разные месяцы — скорее всего, из-за опечатки: «Оклеивание плёнки началось с 21.07.2023» и «Оклеивание плёнки началось с 21.08.2023».

Родители в итоге так и не в курсе, кто будет заниматься этой работой. Белгородка Елена написала, что на родительском собрании в гимназии №3 якобы говорили, что клеить плёнку будут своими силами.

«Ещё сравнили: „Обои каждый умеет клеить, тут ничего сложного нет“. Я сразу обозначила учителю, что в этом участвовать не собираюсь, есть для такого профессионалы, вот их пусть и нанимает администрация!» — отметила женщина.

Со словами белгородки согласились и другие, отметив, что если «плёнка специальная», то и работами должны заниматься специалисты.

Ответов на свои вопросы жители региона пока не дождались.

В Белгородскую область привезли часть бронеплёнки для школ из-за рубежа
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