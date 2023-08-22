«Ходят, как у себя дома»: лисы держат в страхе население белгородского села

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
«Лисы не дают нам покоя, ведут себя нагло в населённом пункте, ходят, как у себя дома. Скоро начнётся учебный год, боимся за своих детей», — написал белгородец Анатолий.
Вячеслав Гладков в ответ пошутил, что в правительстве есть специалист по работе с дикими животными, в том числе бобрами. Это Юлия Щедрина, заместитель губернатора. А потом серьёзно добавил, что лисы, действительно, могут стать проблемой для людей, так как являются переносчиками бешенства.
Мы не можем допустить никаких угроз не только для детей, но и для взрослых. Разберёмся. Если есть необходимость, примем решение по регулированию численности в рамках действующего законодательства.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в 2022 году Юлии Щедриной пришлось спасать село Большая Халань Корочанского района, где бобры построили плотину, из-за чего затопило огороды. Спустя две неделю проблемную плотину в селе снесли, что вызвало недовольство бобров.