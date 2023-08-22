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Лисы держат в страхе население села в Белгородской области

«Ходят, как у себя дома»: лисы держат в страхе население белгородского села

22 августа 2023, 19:20
Фото: 1MI

Лисы держат в страхе население села в Белгородской области

В прямом эфире 22 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков зачитал обращение жителя села Архангельское Губкинского округа. Мужчина попросил помощи властей в борьбе с лисами, которые не дают покоя местному населению.
«Лисы не дают нам покоя, ведут себя нагло в населённом пункте, ходят, как у себя дома. Скоро начнётся учебный год, боимся за своих детей», — написал белгородец Анатолий.

Вячеслав Гладков в ответ пошутил, что в правительстве есть специалист по работе с дикими животными, в том числе бобрами. Это Юлия Щедрина, заместитель губернатора. А потом серьёзно добавил, что лисы, действительно, могут стать проблемой для людей, так как являются переносчиками бешенства.

Мы не можем допустить никаких угроз не только для детей, но и для взрослых. Разберёмся. Если есть необходимость, примем решение по регулированию численности в рамках действующего законодательства.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в 2022 году Юлии Щедриной пришлось спасать село Большая Халань Корочанского района, где бобры построили плотину, из-за чего затопило огороды. Спустя две неделю проблемную плотину в селе снесли, что вызвало недовольство бобров.

Жители довольны, бобры — не очень: в Белгородской области снесли проблемную плотину
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#Общество#Бродячие животные#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Юлия Щедрина#Губкинский горокруг#Лисы#Архангельское
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