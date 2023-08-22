«Ходят, как у себя дома»: лисы держат в страхе население белгородского села

Вячеслав Гладков в ответ пошутил, что в правительстве есть специалист по работе с дикими животными, в том числе бобрами. Это Юлия Щедрина, заместитель губернатора. А потом серьёзно добавил, что лисы, действительно, могут стать проблемой для людей, так как являются переносчиками бешенства.