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Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Губернатор рассказал, кто будет наклеивать бронеплёнку в белгородских школах

Губернатор рассказал, кто будет наклеивать бронеплёнку в белгородских школах

22 августа 2023, 16:56
Фото: 1MI
Нанимать отдельно сотрудников для этого не будут. Вячеслав Гладков заявил, что не видит необходимости дополнительно тратить на это деньги.
Сюжет
Школы

До начала нового учебного года осталось чуть больше недели — настало время наклеивать на окна учебных учреждений ударопрочную плёнку. И, как оказалось, этот вопрос ложится на плечи администраций школ и родителей учащихся, специалистов нанимать не планируется. Губернатор считает, что в этом нет нужды. Но заставлять родителей не будут, хотя очень рассчитывают на их участие.

По наклеиванию на окна нанимать и дополнительно тратить деньги необходимости нет. Очень надеюсь на позицию родителей, потому что делаем всё для наших с вами детей. Заставлять никто никого не будет. Но если родители примут решение и помогут наклеить плёнку, я думаю, что это будет правильно — по-человечески и по-родительски.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

При этом специалистов наймут для другой деятельности, которая тоже связана с бронеплёнкой. Речь идёт о раскройке материала. Гладков считает, что в этом деле нужны мастера, «чтобы не было больших отходов». Глава региона отметил, что власти постараются привлечь специализированные организации.

Напомним, ранее под постом губернатора произошли жаркие дебаты на тему наклеивания бронеплёнки. Многие родители высказались за то, что раз плёнка «специальная», то и заниматься ей должны специалисты, а не учителя и родители.

Кто будет клеить бронеплёнку на окна в школах? Белгородцы получили странный ответ
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#Общество#Белгородская область#Родители#Школы#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Бронеплёнка#Ударопрочная плёнка
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