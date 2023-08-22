Губернатор рассказал, кто будет наклеивать бронеплёнку в белгородских школах

До начала нового учебного года осталось чуть больше недели — настало время наклеивать на окна учебных учреждений ударопрочную плёнку. И, как оказалось, этот вопрос ложится на плечи администраций школ и родителей учащихся, специалистов нанимать не планируется. Губернатор считает, что в этом нет нужды. Но заставлять родителей не будут, хотя очень рассчитывают на их участие.