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Елена Долманова временно возглавила администрацию губернатора Белгородской области

Елена Долманова временно возглавила администрацию губернатора Белгородской области

22 августа 2023, 09:51
Фото: 1MI
Изменения произошли 18 августа. Ранее администрацией губернатора руководил Иван Будлов. Он ушёл по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», администрацию губернатора Белгородской области возглавила Елена Долманова. При этом она по-прежнему числится замом руководителя администрации — начальником контрольного управления администрации губернатора Белгородской области.

Примечательно, что ведомство Долманова возглавляла и ранее, как минимум два раза — в 2020-21 годах и в 2018 году.

Ранее руководителем администрации главы региона был Иван Будлов. Он работал в команде Вячеслава Гладкова 2,5 года. Чиновник подтвердил, что уволился по собственному желанию в связи с переходом на новую работу в другом регионе.

В правительство Будлов пришёл в феврале 2021 года и сначала занял должность референта губернатора по правовым вопросам. В ноябре 2021 года чиновник стал руководителем аппарата администрации губернатора вместо Алексея Семенихина. До этого Будлов работал в Генеральной прокуратуре РФ.

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