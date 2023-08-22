Елена Долманова временно возглавила администрацию губернатора Белгородской области

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», администрацию губернатора Белгородской области возглавила Елена Долманова. При этом она по-прежнему числится замом руководителя администрации — начальником контрольного управления администрации губернатора Белгородской области.
Примечательно, что ведомство Долманова возглавляла и ранее, как минимум два раза — в 2020-21 годах и в 2018 году.
Ранее руководителем администрации главы региона был Иван Будлов. Он работал в команде Вячеслава Гладкова 2,5 года. Чиновник подтвердил, что уволился по собственному желанию в связи с переходом на новую работу в другом регионе.
В правительство Будлов пришёл в феврале 2021 года и сначала занял должность референта губернатора по правовым вопросам. В ноябре 2021 года чиновник стал руководителем аппарата администрации губернатора вместо Алексея Семенихина. До этого Будлов работал в Генеральной прокуратуре РФ.