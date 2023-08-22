Елена Долманова временно возглавила администрацию губернатора Белгородской области

В правительство Будлов пришёл в феврале 2021 года и сначала занял должность референта губернатора по правовым вопросам. В ноябре 2021 года чиновник стал руководителем аппарата администрации губернатора вместо Алексея Семенихина. До этого Будлов работал в Генеральной прокуратуре РФ.