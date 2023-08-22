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Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

После аномалий погода в Белгородской области нормализуется

Без осадков, но туманно: какой погоды ожидать белгородцам 23 августа?

22 августа 2023, 14:11
Фото: 1MI

После аномалий погода в Белгородской области нормализуется

В среду на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Погода

23 августа, в среду, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью местами ожидается туман. При этом будет ветрено. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, в дневное время — 9-14 м/с. В тёмное время суток ожидается +11 ˚С…+16 ˚С. Днём воздух прогреется до +20 ˚С…+25 ˚С.

В Белгороде завтра без осадков. Ночью ветер северо-западный 4 м/с и до +15 ˚С. Днём ветер того же направления до 5 м/с, температура поднимется до +24 ˚С.

В четверг, 24 августа, также без дождей. Ночью ветер западный 3 м/с и +13 ˚С. В дневное время до 4 м/с. Воздух прогреется до +24 ˚С.

В пятницу, 25 августа, в областном центре пройдёт небольшой дождь. В выходные и в первой половине следующей недели осадков не ожидается.

Жаркая погода не отступит из Белгородской области
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