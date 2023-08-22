Без осадков, но туманно: какой погоды ожидать белгородцам 23 августа?

23 августа, в среду, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью местами ожидается туман. При этом будет ветрено. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, в дневное время — 9-14 м/с. В тёмное время суток ожидается +11 ˚С…+16 ˚С. Днём воздух прогреется до +20 ˚С…+25 ˚С.