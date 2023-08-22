Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Белгородцы переживают, кто будет клеить плёнку, и жалуются на остановки: итоги дня

Белгородцы переживают, кто будет клеить плёнку, и жалуются на остановки: итоги дня

22 августа 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
У родителей школьников появились вопросы, кто будет клеить привезённую из-за границы бронеплёнку, белгородские чиновники уходят с работы и переходят на новую, а жители областного центра недовольны остановками.
Сюжет
Школы

Кто будет клеить бронеплёнку?

Утром 22 августа губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регион привезли часть бронеплёнки из-за рубежа. Пока минобразования региона распределяет плёнку по образовательным учреждениям. Уже ожидается поставка новой партии товара.

Оклеить предстоит окна образовательных учреждений. Однако у родителей школьников и детсадовцев в связи с этой информацией появились вопросы к властям. Дело в том, что многим из них на родительских собраниях указали на то, что клеить плёнку придётся своими силами, в том числе с помощью родителей. Белгородцы в свою очередь уверены, что этим должны заниматься специалисты.

Жители региона в комментариях на странице губернатора начали писать сообщения с просьбой разъяснить, на чьи плечи ляжет работа по оклеиванию бронеплёнкой окон в образовательных учреждениях. Ответ белгородцы получили, но он лишь косвенно связан с вопросом.

Министр образования региона Андрей Милёхин ответил, когда именно началось оклеивание окон: «Оклеивание плёнки началось с 21.07.2023» и «Оклеивание плёнки началось с 21.08.2023». Вероятно, это опечатка. Но тем не менее ситуацию это никак не прояснило.

Кто будет клеить бронеплёнку на окна в школах? Белгородцы получили странный ответ
Узнать подробнее

Назначения и увольнения

Стало известно, что бывший мэр Белгорода Юрий Галдун теперь работает в Тамбове. 21 августа он возглавил компанию «Новый рынок», которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Зарегистрирована компания в 2020 году.

Тем временем начальник управления физкультуры и спорта Белгорода Михаил Носков ушёл со своего поста. Комментировать увольнение Бел.Ру экс-чиновник отказался, однако пожелал белгородцам заниматься спортом. Также Носков добавил, что попробует отдохнуть и побыть с семьёй.

Ещё кадровые изменения произошли в администрации губернатора. Её временно возглавила Елена Долманова после ухода Ивана Будлова. Интересно, что Долманова при этом до сих пор числится замом руководителя администрации — начальником контрольного управления администрации губернатора Белгородской области.

Теперь в Тамбове: стало известно о новом месте работы экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна
Узнать подробнее

Претензии к мэрии по остановкам

Белгородцы в комментариях на странице губернатора жалуются на снос остановки на «Стадионе». По словам горожан, люди вынуждены сидеть под палящим солнцем или под дождём на ступеньках, дожидаясь автобус.

На недовольство горожан отреагировали в мэрии. По словам чиновников, остановка, возможно, будет, но не раньше следующего года. На 2023 год финансирование не предусмотрено. Ответ жителей областного центра не устроил. Причём аналогичная претензия возникла и к отсутствующей остановке на Спортивной.

Интересно, что в Белгороде ещё снесли и остановку на улице Мичурина. На остановке в сторону Харьковской горы осталась пустая площадка.

Жалобы не помогли: мэрия Белгорода не планирует замену остановки на «Стадионе»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородскую область привезли часть бронеплёнки для школ из-за рубежаЕлена Долманова временно возглавила администрацию губернатора Белгородской областиНе только «Стадион»: в Белгороде убрали ещё одну остановку
#Город#Общество#Белгородская область#Мэр#Образование#Администрация#Родители#Финансирование#Школы#Автобусы#Детсады#Остановки#Юрий Галдун#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Итоги дня#Андрей Милёхин#Претензии#Минобразования#Бронеплёнка
Подпишитесь
Частный дом серьёзно пострадал из-за обстрела Белгородской области
Сегодня, 13:12
Завод с украинским владельцем «переехал» из Строителя в Белгород
Сегодня, 08:58
Теперь в Тамбове: стало известно о новом месте работы экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна
Сегодня, 12:52
Новая трасса, экотропа и певческое поле: что появится на набережной в Белгороде
Сегодня, 13:45
Елена Долманова временно возглавила администрацию губернатора Белгородской области
Сегодня, 09:51
Кто будет клеить бронеплёнку на окна в школах? Белгородцы получили странный ответ
Сегодня, 11:51