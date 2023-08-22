Белгородцы переживают, кто будет клеить плёнку, и жалуются на остановки: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утром 22 августа губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регион привезли часть бронеплёнки из-за рубежа. Пока минобразования региона распределяет плёнку по образовательным учреждениям. Уже ожидается поставка новой партии товара.
Оклеить предстоит окна образовательных учреждений. Однако у родителей школьников и детсадовцев в связи с этой информацией появились вопросы к властям. Дело в том, что многим из них на родительских собраниях указали на то, что клеить плёнку придётся своими силами, в том числе с помощью родителей. Белгородцы в свою очередь уверены, что этим должны заниматься специалисты.
Жители региона в комментариях на странице губернатора начали писать сообщения с просьбой разъяснить, на чьи плечи ляжет работа по оклеиванию бронеплёнкой окон в образовательных учреждениях. Ответ белгородцы получили, но он лишь косвенно связан с вопросом.
Министр образования региона Андрей Милёхин ответил, когда именно началось оклеивание окон: «Оклеивание плёнки началось с 21.07.2023» и «Оклеивание плёнки началось с 21.08.2023». Вероятно, это опечатка. Но тем не менее ситуацию это никак не прояснило.
Стало известно, что бывший мэр Белгорода Юрий Галдун теперь работает в Тамбове. 21 августа он возглавил компанию «Новый рынок», которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Зарегистрирована компания в 2020 году.
Тем временем начальник управления физкультуры и спорта Белгорода Михаил Носков ушёл со своего поста. Комментировать увольнение Бел.Ру экс-чиновник отказался, однако пожелал белгородцам заниматься спортом. Также Носков добавил, что попробует отдохнуть и побыть с семьёй.
Ещё кадровые изменения произошли в администрации губернатора. Её временно возглавила Елена Долманова после ухода Ивана Будлова. Интересно, что Долманова при этом до сих пор числится замом руководителя администрации — начальником контрольного управления администрации губернатора Белгородской области.
Белгородцы в комментариях на странице губернатора жалуются на снос остановки на «Стадионе». По словам горожан, люди вынуждены сидеть под палящим солнцем или под дождём на ступеньках, дожидаясь автобус.
На недовольство горожан отреагировали в мэрии. По словам чиновников, остановка, возможно, будет, но не раньше следующего года. На 2023 год финансирование не предусмотрено. Ответ жителей областного центра не устроил. Причём аналогичная претензия возникла и к отсутствующей остановке на Спортивной.
Интересно, что в Белгороде ещё снесли и остановку на улице Мичурина. На остановке в сторону Харьковской горы осталась пустая площадка.