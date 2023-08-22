Белгородцы переживают, кто будет клеить плёнку, и жалуются на остановки: итоги дня

Оклеить предстоит окна образовательных учреждений. Однако у родителей школьников и детсадовцев в связи с этой информацией появились вопросы к властям. Дело в том, что многим из них на родительских собраниях указали на то, что клеить плёнку придётся своими силами, в том числе с помощью родителей. Белгородцы в свою очередь уверены, что этим должны заниматься специалисты.