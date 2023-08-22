Белгородцам вернули задержанные по зарплатам 12 млн рублей

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Работникам Белгородской области вернули более 12 млн рублей — эти деньги им ранее не выплатили вовремя из-за задержек по зарплатам. Причём некоторые компании уже полностью рассчитались с долгами по оплате труда.
Так, например, Белгородский нефтеперерабатывающий завод выплатил 3,3 млн рублей долга по зарплатам, «Белгородхлебопродукт» — 1,6 млн рублей, центр кино «Победа» — 1,4 млн рублей. ООО «Опалубка-Старый Оскол» погасило задолженность в 0,8 млн рублей, ООО ЧОП «Каскад Альянс» — в 0,6 млн рублей.
Вместе с тем в прокуратуре сообщили, что в ходе проверок в этом году продолжали выявлять нарушения на предприятиях. В их число вошли не только задержки по зарплатам, но и неоформление трудовых договоров с работниками, непроведение индексации зарплат.
Напомним, что о долгах центра кино «Победа» перед сотрудниками стало известно в конце минувшего года. Сообщалось, что работники не получали зарплату на протяжении трёх месяцев.