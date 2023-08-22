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Белгородских учителей научили спасать детей в случае ранений

Белгородских учителей научили спасать детей в случае ранений

22 августа 2023, 18:41
Фото: правительство Белгородской области
Все педагогические работники Белгорода прошли курсы оказания первой медицинской помощи. Об этом в прямом эфире 22 августа рассказала мэр областного центра Валентин Демидов.
Сюжет
Школы
Абсолютно все педагогические работники прошли соответствующие курсы.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, все белгородские педагоги перед Днём знаний изучили правила поведения при ЧС. Им рассказали, что делать при обстреле, теракте или крушении здания.

Соответствующие курсы прошли больше 13 тысяч человек. Причём программа обучения включала не только теорию, но и практику с итоговым тестированием полученных знаний. После проверки все они получили удостоверения о повышении квалификации.

Белгородским педагогам расскажут, что делать при обстреле, обрушении здания и теракте
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#Белгородская область#Учителя#Курсы#Безопасность#Школы#Белгород#Кристина Семенчук#Валентин Демидов#Первая медпомощь
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