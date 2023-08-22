Белгородских учителей научили спасать детей в случае ранений

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Абсолютно все педагогические работники прошли соответствующие курсы.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, все белгородские педагоги перед Днём знаний изучили правила поведения при ЧС. Им рассказали, что делать при обстреле, теракте или крушении здания.
Соответствующие курсы прошли больше 13 тысяч человек. Причём программа обучения включала не только теорию, но и практику с итоговым тестированием полученных знаний. После проверки все они получили удостоверения о повышении квалификации.