Белгородец украл «шестёрку» с парковки с помощью эвакуатора и пустил её на запчасти

Житель региона проник через окно в «шестёрку» и попытался её завести, но не получилось. На помощь пришлось вызывать эвакуатор — в итоге машину отбуксировали к нему домой. Водителю эвакуатора он предоставил документы, оставленные в авто, и заявил, что транспорт принадлежит ему.