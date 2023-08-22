Белгородец украл «шестёрку» с парковки с помощью эвакуатора и пустил её на запчасти

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Со стоянки в Белгороде пропал ВАЗ-2106. Оказалось, что машину украли, а впоследствии пустили на запчасти.
Подозревают в этом 30-летнего жителя Масловой Пристани. По предварительной версии, он по пути на работу заметил на парковке «шестёрку». Автомобиль давно не использовался, поэтому мужчина решил, что машину бросили.
Житель региона проник через окно в «шестёрку» и попытался её завести, но не получилось. На помощь пришлось вызывать эвакуатор — в итоге машину отбуксировали к нему домой. Водителю эвакуатора он предоставил документы, оставленные в авто, и заявил, что транспорт принадлежит ему.
«Шестёрку» мужчина решил продать по частям. Завершить начатое он не успел — задержали полицейские.
Причинённый хозяину авто — 24-летнему белгородцу — ущерб оценили в 80 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба (п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ). Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.