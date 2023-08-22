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Белгородец ответил в суде за незаконное хранение гранаты

Белгородец нашёл в лесу гранату, сохранил её для самообороны, но попал под суд

22 августа 2023, 15:02
Фото: 1MI

Белгородец ответил в суде за незаконное хранение гранаты

Мужчина обнаружил в лесополосе в приграничье гранату РГД-5 и оставил её себе. Однако через год её изъяли силовики. Грайворонский районный суд учёл смягчающие обстоятельства и вынес менее суровый приговор.
Сюжет
Суд

В Грайворонском горокруге в лесополосе мужчина обнаружил ручную осколочную гранату РГД-5. Произошло это ещё весной 2022 года. Находку он решил оставить себе: отнёс домой и хранил в одной из комнат.

Гранату у мужчины изъяли в начале июня 2023 года. В суде житель региона пояснил, что находку сохранил для самообороны, так как живёт в приграничной полосе.

Против белгородца возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, ношение и хранение взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Вину житель региона признал полностью.

Грайворонский районный суд учёл смягчающие обстоятельства и изменил категорию на менее тяжкую. В итоге мужчине назначили 400 часов обязательных работ. Изъятая у него граната подлежит уничтожению.

Приговор вступил в законную силу.

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