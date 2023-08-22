Белгородец нашёл в лесу гранату, сохранил её для самообороны, но попал под суд

Белгородец ответил в суде за незаконное хранение гранаты

Мужчина обнаружил в лесополосе в приграничье гранату РГД-5 и оставил её себе. Однако через год её изъяли силовики. Грайворонский районный суд учёл смягчающие обстоятельства и вынес менее суровый приговор.