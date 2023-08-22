Белгородец нашёл в лесу гранату, сохранил её для самообороны, но попал под суд

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В Грайворонском горокруге в лесополосе мужчина обнаружил ручную осколочную гранату РГД-5. Произошло это ещё весной 2022 года. Находку он решил оставить себе: отнёс домой и хранил в одной из комнат.
Гранату у мужчины изъяли в начале июня 2023 года. В суде житель региона пояснил, что находку сохранил для самообороны, так как живёт в приграничной полосе.
Против белгородца возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, ношение и хранение взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Вину житель региона признал полностью.
Грайворонский районный суд учёл смягчающие обстоятельства и изменил категорию на менее тяжкую. В итоге мужчине назначили 400 часов обязательных работ. Изъятая у него граната подлежит уничтожению.
Приговор вступил в законную силу.