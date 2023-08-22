Анатолий Фуглаев снова стал владельцем фирмы в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирма «Стем» работает в Санкт-Петербурге с 2013 года и занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. В настоящее время руководителем и бенефициаром является Анатолий Фуглаев. Чистая прибыль фирмы по итогам 2022 года составила 879 тысяч рублей.
Ранее фирмой руководила Юлия Алексеева (супруга Сергея Фуглаева, брата Анатолия), а до неё — Сергей Лемешев.
Что касается собственников, с 2013 года компания принадлежала Сергею Лемешеву, затем Юлии Алексеевой, далее Анатолию Фуглаеву, а с 2022 года — Даниилу Фуглаеву.
Напомним, не так давно Анатолий Фуглаев и его партнёр увеличили уставный капитал УК «Добрыня». Доля изменена с 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. Бизнесмен отсидел в тюрьме за мошенничество с налогами, после чего уже успел попасть в топ богатых людей Белгородской области.