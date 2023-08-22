Анатолий Фуглаев снова стал владельцем фирмы в Санкт-Петербурге

Напомним, не так давно Анатолий Фуглаев и его партнёр увеличили уставный капитал УК «Добрыня». Доля изменена с 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. Бизнесмен отсидел в тюрьме за мошенничество с налогами, после чего уже успел попасть в топ богатых людей Белгородской области.