Заросли амброзии убрали в центре Белгорода

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Сегодня, 21 августа, белгородцы вновь начали жаловаться на заросли амброзии прямо в центре города: разросшееся опасное растение заметили у элитного ЖК «Париж». Читатели прислали фотографии в редакцию «Бел.Ру» и попросили предать огласке эту ситуацию.
В Telegram-канале редакции мы опубликовали фотографии подписчика и попросили администрацию и сотрудников Белгорблагоустройства решить проблему с амброзией. Опасное растение убрали в тот же день к вечеру.
За это лето белгородцы борются с разросшейся амброзией уже в третий раз. Ещё 16 августа кусты опасного растения заметили в центре города рядом с жилыми домами и детскими площадками.
На амброзию также жаловались жители микрорайонов Майский-6 и Майский-7, а также жители Шебекинского округа.
Напомним, что амброзия является опасным аллергеном и наиболее опасна для человека в период цветения: с конца июля до конца августа. Кроме того, амброзия иссушает и истощает почву, закрывает её от солнечного света, что ведёт к полной потере урожая. Специалисты утверждают, что бороться с опасным растением необходимо до начала его цветения.