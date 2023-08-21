Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Заросли амброзии убрали в центре Белгорода

Заросли амброзии убрали в центре Белгорода

21 августа 2023, 16:06
Фото: Bel.ru
Растение скосили после публикации «Бел.Ру».

Сегодня, 21 августа, белгородцы вновь начали жаловаться на заросли амброзии прямо в центре города: разросшееся опасное растение заметили у элитного ЖК «Париж». Читатели прислали фотографии в редакцию «Бел.Ру» и попросили предать огласке эту ситуацию.

В Telegram-канале редакции мы опубликовали фотографии подписчика и попросили администрацию и сотрудников Белгорблагоустройства решить проблему с амброзией. Опасное растение убрали в тот же день к вечеру.

За это лето белгородцы борются с разросшейся амброзией уже в третий раз. Ещё 16 августа кусты опасного растения заметили в центре города рядом с жилыми домами и детскими площадками.

На амброзию также жаловались жители микрорайонов Майский-6 и Майский-7, а также жители Шебекинского округа.

Напомним, что амброзия является опасным аллергеном и наиболее опасна для человека в период цветения: с конца июля до конца августа. Кроме того, амброзия иссушает и истощает почву, закрывает её от солнечного света, что ведёт к полной потере урожая. Специалисты утверждают, что бороться с опасным растением необходимо до начала его цветения.

Белгород зарастает амброзией: опасный аллерген захватил городские клумбы
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде рядом с жилыми домами бушует амброзияВ трёх районах Белгородской области ввели карантин из-за повилики и амброзииИз Молдовы в Белгородскую область везли три тонны семечек с семенами амброзии
#Александра Склярова#Заросли#Город#Новости Белгорода#Белгород#Амброзия
Подпишитесь
Три дома и две машины пострадали от падения осколков при работе ПВО под Белгородом
Сегодня, 14:22
В Белгороде до сих пор не нашли место для сквера в честь бойцов ПВО
Сегодня, 13:31
Мэрия Белгорода объяснила исчезновение закупок перед открытием набережной пляжа
Сегодня, 13:19
Бургеры, искренность и кофе: чем гостям «Тавриды» запомнилась Белгородская область
Сегодня, 12:49
Торговый дом «Зелёная грядка» требует через суд с Сергея Фуглаева 10 млн рублей
Сегодня, 15:19
Управлению ландшафтного дизайна в Белгороде подберут нового руководителя
Сегодня, 11:41