Заросли амброзии убрали в центре Белгорода

Напомним, что амброзия является опасным аллергеном и наиболее опасна для человека в период цветения: с конца июля до конца августа. Кроме того, амброзия иссушает и истощает почву, закрывает её от солнечного света, что ведёт к полной потере урожая. Специалисты утверждают, что бороться с опасным растением необходимо до начала его цветения.