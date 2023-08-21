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Published Сегодня, 14:22

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Updated Сегодня, 14:26

Система ПВО сбила беспилотник под Белгородом

Три дома и две машины пострадали от падения осколков при работе ПВО под Белгородом

21 августа 2023, 14:22
Фото: 1MI

Система ПВО сбила беспилотник под Белгородом

Речь идёт о беспилотнике самолётного типа. О работе ПВО сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

В Белгородском районе ПВО сбила беспилотник самолётного типа. В результате падения осколков незначительные повреждения получили фасады и окна в трёх частных домах в Никольском, посекло два автомобиля.

Среди мирных жителей пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило о двух сбитых беспилотниках в Белгородской области. По информации военного ведомства, первый сбили около 14:30, второй — в 16:00. О каком именно случае говорит губернатор, неизвестно.

Беспилотник сегодня также атаковал Грайворонский горокруг. В результате пострадал автомобиль. Других повреждений не выявили.

Тем временем накануне в столице соседнего региона — в Курске — беспилотник атаковал ж/д вокзал. Пострадали крыша, фасад, платформа, зал ожидания и пешеходный тоннель. В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, их эвакуировали. Пять человек пострадали.

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