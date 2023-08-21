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По Белгородской области ВСУ нанесли 50 ударов за день

ВСУ несколько раз за день атаковали Белгородскую область с дронов: что известно

21 августа 2023, 08:23
Фото: 1MI

По Белгородской области ВСУ нанесли 50 ударов за день

За минувшие сутки пять районов подверглись атакам ВСУ. Били по региону с беспилотников, из артиллерии. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

20 августа по Белгородской области несколько раз ударили с беспилотников. Так, в Журавлёвке Белгородского района ВСУ сбросили с дрона четыре осколочных боеприпаса. В тот же день сбили три беспилотника самолётного типа над Соломино. В Логачёвке Валуйского горокруга с БПЛА сбросили пять осколочных гранатомётных выстрелов.

Из артиллерии накануне ВСУ ударили по нескольким населённым пунктам. По Щетиновке и Журавлёвке в Белгородском районе выпустили три и восемь снарядов соответственно. Три прилёта было на окраине села Вязовое в Краснояружском районе.

В Шебекинском горокруге 20 августа по Середе выпустили восемь миномётных снарядов, по Новой Таволжанке, хутору Панков и автомобильному пропуску «Шебекино» — по три. Прилёты от семи миномётных снарядов были на окраине хутора Старый в Волоконовском районе.

Ни в одном из перечисленных случаев, по информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что громко в Белгороде было днём 20 августа — сработала система ПВО. Губернатор Вячеслав Гладков изначально сообщил, что сбито было 12 воздушных целей. Однако спустя время выпустил уточнение о том, что целей было всё-таки три.

Гладков: над Белгородом сбили три воздушные цели
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