ВСУ несколько раз за день атаковали Белгородскую область с дронов: что известно

20 августа по Белгородской области несколько раз ударили с беспилотников. Так, в Журавлёвке Белгородского района ВСУ сбросили с дрона четыре осколочных боеприпаса. В тот же день сбили три беспилотника самолётного типа над Соломино. В Логачёвке Валуйского горокруга с БПЛА сбросили пять осколочных гранатомётных выстрелов.