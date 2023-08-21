Возле окон школ в Белгороде заметили мешки с песком: фото

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Окна гимназии №1 в Белгороде обкладывают мешками с песком. «Интересно, к чему это?» — удивляется горожанка. Она же интересуется: неужели руководство знает больше, чем рядовые горожане?
При этом ранее уже сообщалось, что в образовательных учреждениях Белгорода вводятся дополнительные меры безопасности. Окна обкладывают мешками с песком, а стёкла оклеивают бронеплёнкой.
Очное и смешанное обучение будет доступно только для тех школ, которые находятся на удалении более чем 20 км от границы. При этом в школах, которые с 1 сентября будут работать, должны обеспечить необходимые меры безопасности.
Директор Центра образования №1 Евгений Бабкин рассказал РИА «Новости», что цокольный этаж и зону столовой в его школе определили как безопасные места. Туда вместятся порядка 700 детей. Сама же школа, самая крупная в регионе, рассчитана на 1,5 тыс. учеников.
Бабкин добавил, что каждый класс имеет закреплённое место в укрытии. В школе, помимо этого, провели навигацию и подготовили комплект инструкций и инфографики для сотрудников.