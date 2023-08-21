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Published Сегодня, 14:45

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Updated Сегодня, 14:47

В Белгороде окна школ обложили мешками с песком

Возле окон школ в Белгороде заметили мешки с песком: фото

21 августа 2023, 14:45
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
В Белгороде окна школ обложили мешками с песком

Окна школ в Белгороде обложили мешками с песком

Белгородка заметила мешки с песком около гимназии №1. Ранее власти сообщали, что школы обложат мешками для безопасности детей. Фото опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1».

Окна гимназии №1 в Белгороде обкладывают мешками с песком. «Интересно, к чему это?» — удивляется горожанка. Она же интересуется: неужели руководство знает больше, чем рядовые горожане?

При этом ранее уже сообщалось, что в образовательных учреждениях Белгорода вводятся дополнительные меры безопасности. Окна обкладывают мешками с песком, а стёкла оклеивают бронеплёнкой.

Очное и смешанное обучение будет доступно только для тех школ, которые находятся на удалении более чем 20 км от границы. При этом в школах, которые с 1 сентября будут работать, должны обеспечить необходимые меры безопасности.

Директор Центра образования №1 Евгений Бабкин рассказал РИА «Новости», что цокольный этаж и зону столовой в его школе определили как безопасные места. Туда вместятся порядка 700 детей. Сама же школа, самая крупная в регионе, рассчитана на 1,5 тыс. учеников.

Бабкин добавил, что каждый класс имеет закреплённое место в укрытии. В школе, помимо этого, провели навигацию и подготовили комплект инструкций и инфографики для сотрудников.

Мэр рассказал об укрытиях в школах Белгорода: вместятся все
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