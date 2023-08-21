Верховный суд отказал экс-главврачу горбольницы № 2 Белгорода

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Владимира Луценко назначили главным врачом БМУ «Курская областная клиническая больница» 31 июля 2020 года. Уже 8 июня 2021 года медика с должности уволили — контракт с ним расторгли в одностороннем порядке. С 9 июля курской больницей начал руководить Максим Лукашов. Тогда же БМУ «Курская областная клиническая больница» реорганизовывали в ОБУЗ «Курская областная многопрофильная клиническая больница».
С принятым решением Владимир Луценко не согласился и отправился по судам. После этого последовало несколько отказов. 14 марта 2023 врач снова подал кассационную жалобу, но её оставили без удовлетворения. Дошёл медик и до Верховного суда. Но даже там ему отказали в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании, пишет издание.
Редакция связалась с курским минздравом. Оказалось, что Луценко ранее по решению областного суда восстановили на работе в БМУ «Курская областная клиническая больница» и даже выделили ему отдельное рабочее место. При этом сам медик рассчитывал получить должность именно в ОБУЗ «Курская областная многопрофильная клиническая больница».
В курском минздраве изданию также рассказали, что своих обязанностей Луценко не выполнял и после восстановления. Оснований для выплаты ему заработной платы начиная с 9 ноября 2022 года не имеется, пояснили в ведомстве.
Попытались побеседовать журналисты и с самим врачом. Давать комментарии он не стал.
Напомним, в 2015 году в горбольнице №2 в Белгороде врач Илья Зелендинов избил пациента, после чего мужчина скончался. Вскоре после происшествия Луценко, который на тот момент руководил больницей, сняли с должности.