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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

фото тематическое

Верховный суд отказал экс-главврачу горбольницы № 2 Белгорода

21 августа 2023, 13:18
Фото: 1MI
фото тематическое

Экс-главврач из Белгорода пытается вернуть ту же должность в Курске

Курский минздрав рассказал о двух главных врачах областной больницы. Один из них — небезызвестный экс-глава горбольницы №2 в Белгороде Владимир Луценко. В восстановлении в должности суды отказали ему несколько раз. Подробности громкой истории сообщают «Курские известия».
Сюжет
Суд

Владимира Луценко назначили главным врачом БМУ «Курская областная клиническая больница» 31 июля 2020 года. Уже 8 июня 2021 года медика с должности уволили — контракт с ним расторгли в одностороннем порядке. С 9 июля курской больницей начал руководить Максим Лукашов. Тогда же БМУ «Курская областная клиническая больница» реорганизовывали в ОБУЗ «Курская областная многопрофильная клиническая больница».

С принятым решением Владимир Луценко не согласился и отправился по судам. После этого последовало несколько отказов. 14 марта 2023 врач снова подал кассационную жалобу, но её оставили без удовлетворения. Дошёл медик и до Верховного суда. Но даже там ему отказали в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании, пишет издание.

Редакция связалась с курским минздравом. Оказалось, что Луценко ранее по решению областного суда восстановили на работе в БМУ «Курская областная клиническая больница» и даже выделили ему отдельное рабочее место. При этом сам медик рассчитывал получить должность именно в ОБУЗ «Курская областная многопрофильная клиническая больница».

В курском минздраве изданию также рассказали, что своих обязанностей Луценко не выполнял и после восстановления. Оснований для выплаты ему заработной платы начиная с 9 ноября 2022 года не имеется, пояснили в ведомстве.

Попытались побеседовать журналисты и с самим врачом. Давать комментарии он не стал.

Напомним, в 2015 году в горбольнице №2 в Белгороде врач Илья Зелендинов избил пациента, после чего мужчина скончался. Вскоре после происшествия Луценко, который на тот момент руководил больницей, сняли с должности.

Белгородец пытается через суд восстановиться на должность главврача в Курске
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