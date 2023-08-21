Верховный суд отказал экс-главврачу горбольницы № 2 Белгорода

С принятым решением Владимир Луценко не согласился и отправился по судам. После этого последовало несколько отказов. 14 марта 2023 врач снова подал кассационную жалобу, но её оставили без удовлетворения. Дошёл медик и до Верховного суда. Но даже там ему отказали в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании, пишет издание.