Дождь виноват: водоканал назвал причину затопления цоколя в здании белгородского кафе

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Как рассказали читатели Бел.Ру, в посёлке Дубовое, на улице Зелёная, 19 после дождя канализацией затапливает цокольный этаж в коммерческой постройке. Также подтапливает двор старого двухэтажного дома, которые находится рядом. А ещё люди сообщили, что в начале июля обращались в водоканал и администрацию района, но ответа пока нет.
Как выяснилось, дом №19 на ул. Зелёная не является жилым. Согласно «Яндекс.Картам», по этому адресу расположены магазин и кафе.
При этом в водоканале Бел.Ру рассказали, что в адрес организации действительно поступила заявка на затопление помещений на цокольном этаже по этому адресу. Сотрудники организации выехали на место, чтобы прояснить ситуацию.
В результате проверки было выявлено, что централизованная канализация находится в работе, излива хозяйственно-бытовых стоков нет. Возможной причиной затопления цокольного этажа стало попадание дождевых вод.
В администрациях посёлка Дубовое и Белгородского района нам пояснили, что подтопления в коммерческой недвижимости не входят в сферу их полномочий и что владельцы должны вызывать аварийную службу.