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Published Сегодня, 10:08

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В водоканале назвали причину подтопления в здании магазина и кафе под Белгородом

Дождь виноват: водоканал назвал причину затопления цоколя в здании белгородского кафе

21 августа 2023, 10:08
Фото: Bel.ru

В водоканале назвали причину подтопления в здании магазина и кафе под Белгородом

Ранее жалобу прислали читатели Бел.Ру. Подтопление происходило в Дубовом. Ситуация ухудшилась после дождей. Ситуацию прокомментировали в водоканале.

Как рассказали читатели Бел.Ру, в посёлке Дубовое, на улице Зелёная, 19 после дождя канализацией затапливает цокольный этаж в коммерческой постройке. Также подтапливает двор старого двухэтажного дома, которые находится рядом. А ещё люди сообщили, что в начале июля обращались в водоканал и администрацию района, но ответа пока нет.

Как выяснилось, дом №19 на ул. Зелёная не является жилым. Согласно «Яндекс.Картам», по этому адресу расположены магазин и кафе.

При этом в водоканале Бел.Ру рассказали, что в адрес организации действительно поступила заявка на затопление помещений на цокольном этаже по этому адресу. Сотрудники организации выехали на место, чтобы прояснить ситуацию.

В результате проверки было выявлено, что централизованная канализация находится в работе, излива хозяйственно-бытовых стоков нет. Возможной причиной затопления цокольного этажа стало попадание дождевых вод.

В администрациях посёлка Дубовое и Белгородского района нам пояснили, что подтопления в коммерческой недвижимости не входят в сферу их полномочий и что владельцы должны вызывать аварийную службу.

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#Кристина Семенчук#Затопило#Стоки#Водоканал#Канализация#Жалоба#Город#Эксклюзив#Белгородский район
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