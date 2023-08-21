Дождь виноват: водоканал назвал причину затопления цоколя в здании белгородского кафе

Как рассказали читатели Бел.Ру, в посёлке Дубовое, на улице Зелёная, 19 после дождя канализацией затапливает цокольный этаж в коммерческой постройке. Также подтапливает двор старого двухэтажного дома, которые находится рядом. А ещё люди сообщили, что в начале июля обращались в водоканал и администрацию района, но ответа пока нет.