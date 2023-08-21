В «Неделе безопасности» на СГОКе поучаствовали более трех тысяч сотрудников

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Цель акции – отработать порядок действий при выполнении погрузочно-разгрузочных, огневых, высотных и электроработ, проверить безопасность условий труда и навыки применения инструмента «Динамическая оценка рисков», повысить уровень знаний.
С 14 по 18 августа в производственных подразделениях прошли тематические мероприятия с участием сотрудников комбината и подрядных организаций. В ходе линейных обходов руководители проверили соблюдение требований промышленной безопасности в местах выполнения работ повышенной опасности. На обогатительной фабрике организовали тренинги по организации огневых и электроработ, на тренировочных полигонах прошли мастер-классы по безопасному проведению работ на высоте, в цехе хвостового хозяйства — по выполнению погрузочно-разгрузочных работ.
По итогам «Недели безопасности» самые активные участники тематических мероприятий, конкурсов и акций по выявлению потенциальных рисков получат корпоративные подарки.