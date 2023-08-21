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В «Неделе безопасности» на СГОКе поучаствовали более трех тысяч сотрудников

В «Неделе безопасности» на СГОКе поучаствовали более трех тысяч сотрудников

21 августа 2023, 10:03
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги «Недели безопасности» по профилактике рисков при проведении работ повышенной опасности. В тематических мероприятиях приняли участие около 3300 сотрудников комбината и подрядных организаций.

Цель акции отработать порядок действий при выполнении погрузочно-разгрузочных, огневых, высотных и электроработ, проверить безопасность условий труда и навыки применения инструмента «Динамическая оценка рисков», повысить уровень знаний.

С 14 по 18 августа в производственных подразделениях прошли тематические мероприятия с участием сотрудников комбината и подрядных организаций. В ходе линейных обходов руководители проверили соблюдение требований промышленной безопасности в местах выполнения работ повышенной опасности. На обогатительной фабрике организовали тренинги по организации огневых и электроработ, на тренировочных полигонах прошли мастер-классы по безопасному проведению работ на высоте, в цехе хвостового хозяйства — по выполнению погрузочно-разгрузочных работ.

По итогам «Недели безопасности» самые активные участники тематических мероприятий, конкурсов и акций по выявлению потенциальных рисков получат корпоративные подарки.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Неделя безопасности#Сгок#Группа нлмк#Общество
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