В «Неделе безопасности» на СГОКе поучаствовали более трех тысяч сотрудников

С 14 по 18 августа в производственных подразделениях прошли тематические мероприятия с участием сотрудников комбината и подрядных организаций. В ходе линейных обходов руководители проверили соблюдение требований промышленной безопасности в местах выполнения работ повышенной опасности. На обогатительной фабрике организовали тренинги по организации огневых и электроработ, на тренировочных полигонах прошли мастер-классы по безопасному проведению работ на высоте, в цехе хвостового хозяйства — по выполнению погрузочно-разгрузочных работ.