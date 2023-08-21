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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

повреждённая взрывом машина в Белгороде

В ходе обстрелов Белгородской области продолжает страдать личный транспорт

21 августа 2023, 09:56
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
повреждённая взрывом машина в Белгороде
Этим утром прошло традиционное еженедельное оперативное совещание правительства Белгородской области, на котором Вячеслав Гладков выслушал отчёт глав районных администраций по данному вопросу.

На сегодняшний момент внимание акцентировано на Шебекинском, Грайворонском и Валуйском городских округах, где последствия прошедших обстрелов более ощутимы. Губернатор внимательно выслушал предоставленные отчёты всех глав и дал свои комментарии.

Обсуждение выплат для владельцев повреждённого личного транспорта началось с Шебекинского городского округа. Владимир Жданов рассказал, что за прошедшую неделю произошел прирост на два пострадавших автомобиля. Также глава прокомментировал текущую ситуацию: «Тот объём, что был у нас на июнь–июль, мы выплатили. Сейчас у нас остались только единичные случаи».

Далее Владимир Перцев поделился обстановкой в Белгородском районе. На сегодняшний день необходимые выплаты предоставлены всем владельцам автомобилей в полном объёме.

Что касается Грайворонского городского округа, глава Геннадий Бондарев пояснил: «Выплачены те, что были по реестру. Абсолютно все. А вот те новые, которыми приросли, единичные, есть несколько. Прирост — в четыре новых автомобиля.»

До среды Вячеслав Гладков ожидает необходимые документы касательно выплат по Валуйскому округу. Алексей Дыбов пояснил, что по предыдущему реестру было выплачено почти 2 млн рублей. Имеется недоплата по Хомутовке, Кукуевке и Старому Хутору — 275 тыс рублей в целом ожидают оставшиеся владельцы повреждённого личного транспорта.

Администрация Краснояружского района на данный момент рассматривает заявку на четыре автомобиля.

Валентин Демидов прокомментировал ситуацию по Белгороду: «Имеется 18 автомобилей. До конца недели будет завершена работа по экспертизе. Выплаты предоставлены, кроме двух автомобилей — людей нет в городе».

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