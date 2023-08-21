В ходе обстрелов Белгородской области продолжает страдать личный транспорт

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
На сегодняшний момент внимание акцентировано на Шебекинском, Грайворонском и Валуйском городских округах, где последствия прошедших обстрелов более ощутимы. Губернатор внимательно выслушал предоставленные отчёты всех глав и дал свои комментарии.
Обсуждение выплат для владельцев повреждённого личного транспорта началось с Шебекинского городского округа. Владимир Жданов рассказал, что за прошедшую неделю произошел прирост на два пострадавших автомобиля. Также глава прокомментировал текущую ситуацию: «Тот объём, что был у нас на июнь–июль, мы выплатили. Сейчас у нас остались только единичные случаи».
Далее Владимир Перцев поделился обстановкой в Белгородском районе. На сегодняшний день необходимые выплаты предоставлены всем владельцам автомобилей в полном объёме.
Что касается Грайворонского городского округа, глава Геннадий Бондарев пояснил: «Выплачены те, что были по реестру. Абсолютно все. А вот те новые, которыми приросли, единичные, есть несколько. Прирост — в четыре новых автомобиля.»
До среды Вячеслав Гладков ожидает необходимые документы касательно выплат по Валуйскому округу. Алексей Дыбов пояснил, что по предыдущему реестру было выплачено почти 2 млн рублей. Имеется недоплата по Хомутовке, Кукуевке и Старому Хутору — 275 тыс рублей в целом ожидают оставшиеся владельцы повреждённого личного транспорта.
Администрация Краснояружского района на данный момент рассматривает заявку на четыре автомобиля.
Валентин Демидов прокомментировал ситуацию по Белгороду: «Имеется 18 автомобилей. До конца недели будет завершена работа по экспертизе. Выплаты предоставлены, кроме двух автомобилей — людей нет в городе».