В ходе обстрелов Белгородской области продолжает страдать личный транспорт

Обсуждение выплат для владельцев повреждённого личного транспорта началось с Шебекинского городского округа. Владимир Жданов рассказал, что за прошедшую неделю произошел прирост на два пострадавших автомобиля. Также глава прокомментировал текущую ситуацию: «Тот объём, что был у нас на июнь–июль, мы выплатили. Сейчас у нас остались только единичные случаи».