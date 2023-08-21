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В Белгородской области усилят ветконтроль из-за сибирской язвы в соседнем регионе

В Белгородской области усилят ветконтроль из-за сибирской язвы в соседнем регионе

21 августа 2023, 06:43
Фото: 1MI
Данное поручение дал глава региона Вячеслав Гладков своему заместителю Юлии Щедриной. Ветеринарный контроль усилят на въезде в область. Также усилят учёт животных в личных подсобных хозяйствах.
Сюжет
Граница

Как сообщил губернатор, в одной из соседних областей обнаружена сибирская язва. Поэтому Гладков поручил своему заму усилить на границе с Белгородской областью ветеринарный контроль, а также усилить учёт животных в личных подсобных хозяйствах.

О принятых мерах губернатору доложат уже сегодня.

Внимательно и ответственно относимся к этому вопросу.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее стало известно, что на границе Белгородской области с ЛНР установили фитосанитарный и ветеринарный посты.

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#Кристина Семенчук#Граница#Контроль#Сибирская язва#Животные#Лпх#Учёт#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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