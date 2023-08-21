В Белгородской области усилят ветконтроль из-за сибирской язвы в соседнем регионе

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Как сообщил губернатор, в одной из соседних областей обнаружена сибирская язва. Поэтому Гладков поручил своему заму усилить на границе с Белгородской областью ветеринарный контроль, а также усилить учёт животных в личных подсобных хозяйствах.
О принятых мерах губернатору доложат уже сегодня.
Внимательно и ответственно относимся к этому вопросу.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что на границе Белгородской области с ЛНР установили фитосанитарный и ветеринарный посты.