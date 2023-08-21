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Машина попала под обстрел, фото тематическое

В Белгородской области с беспилотника сбросили осколочный боеприпас: есть повреждения

21 августа 2023, 09:42
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Машина попала под обстрел, фото тематическое

Автомобиль пострадал при обстреле Новостроевки-Второй в Белгородской области

Происшествие случилось в Грайворонском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ 21 августа обстреляли Новостроевку-Вторую в Грайворонском горокруге. С беспилотника над населённым пунктом сбросили осколочный боеприпас для гранатомёта.

Есть повреждения: удар на себя принял один легковой автомобиль. Среди мирных жителей, по информации губернатора, пострадавших нет.

Напомним, что накануне по Белгородской области ВСУ нанесли 50 ударов. Атаковали регион в том числе с беспилотников. Три из них сбили в Соломино Белгородского района. Повреждений в результате происшествий не зафиксировали.

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#Инна Рогова#Приграничье#Обстрел ВСУ#Беспилотник#Осколочный боеприпас#Автомобиль#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Новостроевка-Вторая#Вячеслав Гладков
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