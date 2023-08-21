В Белгородской области с беспилотника сбросили осколочный боеприпас: есть повреждения

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
ВСУ 21 августа обстреляли Новостроевку-Вторую в Грайворонском горокруге. С беспилотника над населённым пунктом сбросили осколочный боеприпас для гранатомёта.
Есть повреждения: удар на себя принял один легковой автомобиль. Среди мирных жителей, по информации губернатора, пострадавших нет.
Напомним, что накануне по Белгородской области ВСУ нанесли 50 ударов. Атаковали регион в том числе с беспилотников. Три из них сбили в Соломино Белгородского района. Повреждений в результате происшествий не зафиксировали.