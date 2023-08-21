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В белгородском приграничье сбили беспилотник ВСУ

В белгородском приграничье сбили беспилотник ВСУ

21 августа 2023, 14:28
Фото: Bel.ru
Система ПВО сработала над Шебекинским горокругом. Информация о последствиях на земле уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

В приграничье Белгородской области сбили беспилотник ВСУ. Система ПВО сработала в Шебекинском городском округе. О последствиях на земле пока неизвестно. Пострадавших и разрушений, по информации губернатора, нет.

«Сбит БПЛА самолётного типа в районе села Безлюдовка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — пишет Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее глава региона сообщил о работе ПВО над Белгородским районом. Имеются незначительные разрушения. Пострадали фасады и окна в трёх частных домах в Никольском. Кроме того, посекло два автомобиля.

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#Спецоперация#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Пво#Происшествия#Приграничье#ВСУ#Система ПВО#Беспилотник#СВО#Безлюдовка
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