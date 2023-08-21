В белгородском приграничье сбили беспилотник ВСУ

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В приграничье Белгородской области сбили беспилотник ВСУ. Система ПВО сработала в Шебекинском городском округе. О последствиях на земле пока неизвестно. Пострадавших и разрушений, по информации губернатора, нет.
«Сбит БПЛА самолётного типа в районе села Безлюдовка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — пишет Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Ранее глава региона сообщил о работе ПВО над Белгородским районом. Имеются незначительные разрушения. Пострадали фасады и окна в трёх частных домах в Никольском. Кроме того, посекло два автомобиля.