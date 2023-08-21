В Белгороде до сих пор не нашли место для сквера в честь бойцов ПВО

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В Белгороде до сих пор не определились с местом, где появится сквер в честь войск ПВО, хотя заявили о том, что такое место в городе будет, ещё полгода назад. Проект благоустройства сквера при этом ещё обсудят с жителями, уточнили в городской администрации.
Редакция направила запрос по поводу сквера в мэрию. Чиновники ответили, что управление градостроительства комитета имущественных и земельных отношений проводит градостроительный анализ участка с организациями, которые пользуются инженерными сетями. Тем не менее место для сквера так и не выбрали.
О том, что в Белгороде хотят открыть сквер в честь бойцов ПВО, стало известно ещё в середине февраля. Одна из местных жительниц предлагала обустроить пространство на улице Королёва заверив, что жители сами выйдут на субботник. Мэр Валентин Демидов тогда говорил, что сделать этого не выйдет из-за сетей водоснабжения и водоотведения.
В апреле белгородцы предложили установить на месте неработающего фонтана памятник бойцам СВО. Речь о фонтане около «Дома офицеров» на Куйбышева, 33. Он не работает уже который год.