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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Елена Хромых

Управлению ландшафтного дизайна в Белгороде подберут нового руководителя

21 августа 2023, 11:41
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Елена Хромых

Хромых покидает пост главы управления ландшафтного дизайна в Белгороде

В городской администрации освобождается место главы управления ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды. Ранее в этой должности работала победительница проекта «Новое время» Елена Хромых. Информацию о Хромых уже убрали с сайта администрации.

Победительница проекта «Новое время» Елена Хромых покидает должность начальника управления ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды. На сайте мэрии убрали информацию о ней, уже появилась соответствующая вакансия.

Бел.Ру подтвердили, что 21 августа Хромых отрабатывает последний день в должности главы управления. Увольняется она по собственному желанию, поскольку переходит на другое место работы. На какое именно, не уточняется.

Напомним, ранее чиновница победила в проекте «Новое время» и после победы в 2021 году её назначили главным архитектором — начальником управления архитектуры Губкинского горокруга. До этого Хромых работала в мэрии Белгорода. В администрацию областного центра она снова вернулась осенью 2022 года и возглавила управление ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды.

Победительница проекта «Новое время» вернулась на работу в мэрию Белгорода
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