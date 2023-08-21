Управлению ландшафтного дизайна в Белгороде подберут нового руководителя

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Победительница проекта «Новое время» Елена Хромых покидает должность начальника управления ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды. На сайте мэрии убрали информацию о ней, уже появилась соответствующая вакансия.
Бел.Ру подтвердили, что 21 августа Хромых отрабатывает последний день в должности главы управления. Увольняется она по собственному желанию, поскольку переходит на другое место работы. На какое именно, не уточняется.
Напомним, ранее чиновница победила в проекте «Новое время» и после победы в 2021 году её назначили главным архитектором — начальником управления архитектуры Губкинского горокруга. До этого Хромых работала в мэрии Белгорода. В администрацию областного центра она снова вернулась осенью 2022 года и возглавила управление ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды.