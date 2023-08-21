Управлению ландшафтного дизайна в Белгороде подберут нового руководителя

Напомним, ранее чиновница победила в проекте «Новое время» и после победы в 2021 году её назначили главным архитектором — начальником управления архитектуры Губкинского горокруга. До этого Хромых работала в мэрии Белгорода. В администрацию областного центра она снова вернулась осенью 2022 года и возглавила управление ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды.