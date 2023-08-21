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Шебекино после обстрела

Транш из внебюджетного фонда направят на восстановление нежилых построек в Шебекино

21 августа 2023, 07:10
Фото: Bel.ru
Шебекино после обстрела
Транш с деньгами на восстановление нежилых построек в Шебекинском и Грайворонском округах обсудил сегодня с главами губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков напомнил главе Шебекинского горокруга Владимиру Жданову, что нужно собрать информацию по необходимому траншу из внебюджетного фонда на восстановление нежилых построек и пострадавших домовладений. Платежи нужно осуществить уже до конца недели.

К 750 млн уже перечисленным мы должны на этой неделе добавить ещё один транш, чтобы у нас не снижались темпы работы. Осень уже скоро. Времени остаётся мало.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что на следующей неделе горокруг ждёт объезд.

Также письмо с просьбой по авансированию на восстановление нежилых построек направил губернатору глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев. Гладков ответил, что ему нужно не письмо, а реестр. В него входят название населённого пункта, перечень разрушенных построек и сумма авансового платежа.

Отметим, что за неделю в Шебекинском горокруге восстановили 107 жилых помещений. Пострадали за семь дней семь помещений. В Грайворонском же округе за тот же срок пострадало одно здание.

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#Артем Черненко#Транш#Внебюджетный фонд#Восстановление#Шебекино#Грайворон#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов#Геннадий Бондарев#Разрушенные постройки
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