Транш из внебюджетного фонда направят на восстановление нежилых построек в Шебекино

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Губернатор Вячеслав Гладков напомнил главе Шебекинского горокруга Владимиру Жданову, что нужно собрать информацию по необходимому траншу из внебюджетного фонда на восстановление нежилых построек и пострадавших домовладений. Платежи нужно осуществить уже до конца недели.
К 750 млн уже перечисленным мы должны на этой неделе добавить ещё один транш, чтобы у нас не снижались темпы работы. Осень уже скоро. Времени остаётся мало.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что на следующей неделе горокруг ждёт объезд.
Также письмо с просьбой по авансированию на восстановление нежилых построек направил губернатору глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев. Гладков ответил, что ему нужно не письмо, а реестр. В него входят название населённого пункта, перечень разрушенных построек и сумма авансового платежа.
Отметим, что за неделю в Шебекинском горокруге восстановили 107 жилых помещений. Пострадали за семь дней семь помещений. В Грайворонском же округе за тот же срок пострадало одно здание.