Транш из внебюджетного фонда направят на восстановление нежилых построек в Шебекино

Также письмо с просьбой по авансированию на восстановление нежилых построек направил губернатору глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев. Гладков ответил, что ему нужно не письмо, а реестр. В него входят название населённого пункта, перечень разрушенных построек и сумма авансового платежа.