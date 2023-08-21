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Торговый дом «Зелёная грядка» требует через суд с Сергея Фуглаева 10 млн рублей

Торговый дом «Зелёная грядка» требует через суд с Сергея Фуглаева 10 млн рублей

21 августа 2023, 15:19
Фото: 1MI
В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции. Примечательно, что учредителями торгового дома являются Людмила Фуглаева и Юлия Алексеева.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке дел, 17 августа торговый дом «Зелёная грядка» обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Сергею Фуглаеву. Компания потребовала взыскать более 10 млн рублей.

В настоящее время дело рассматривается в категории «экономические споры по гражданским правоотношениям» в суде первой инстанции.

Примечательно, что учредителями торгового дома являются Людмила Фуглаева и Юлия Алексеева (жена Сергея Фуглаева).

Напомним, это уже не первый случай, когда Фуглаевы судятся между собой. Не так давно Сергей Фуглаев подал иск в Арбитражный суд Белгородской области к ООО «Управляющая компания „Добрыня“». Дело касается экономических споров по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований превышает 22,7 млн рублей.

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