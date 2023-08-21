Торговый дом «Зелёная грядка» требует через суд с Сергея Фуглаева 10 млн рублей

Напомним, это уже не первый случай, когда Фуглаевы судятся между собой. Не так давно Сергей Фуглаев подал иск в Арбитражный суд Белгородской области к ООО «Управляющая компания „Добрыня“». Дело касается экономических споров по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований превышает 22,7 млн рублей.