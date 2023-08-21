Стало известно, с чем связаны звуки автоматной очереди под Белгородом

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Жителей Белгородского района напугали звуки автоматных очередей. О случившемся белгородцы писали в соцсетях. Вскоре стало известно, что это были учения.
Изначально люди писали, что слышат автоматные очереди продолжительностью около 10-15 минут. По информации Бел.Ру, в районе проводятся учения на полигоне. Местных жителей просят сохранять спокойствие.
10 августа в Белгородской области стартовали масштабные учения силовиков. Это четвёртый этап учений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Первый этап проводился ещё в марте 2022 года, когда готовилась эвакуация приграничных сёл из-за обстрелов. В таких учениях участвовали сотрудники Росгвардии, МЧС, Минобороны и полиции.
Добавим, что в начале августа белгородская самооборона проводила учения с детьми в возрасте от восьми до 14 лет.