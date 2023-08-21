Стало известно, с чем связаны звуки автоматной очереди под Белгородом

10 августа в Белгородской области стартовали масштабные учения силовиков. Это четвёртый этап учений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Первый этап проводился ещё в марте 2022 года, когда готовилась эвакуация приграничных сёл из-за обстрелов. В таких учениях участвовали сотрудники Росгвардии, МЧС, Минобороны и полиции.