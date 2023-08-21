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Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:56

Звуки автоматной очереди в Белгородской области связаны с учениями

Стало известно, с чем связаны звуки автоматной очереди под Белгородом

21 августа 2023, 07:54
Фото: 1MI

Звуки автоматной очереди в Белгородской области связаны с учениями

Оказалось, что в Белгородском районе проводят учения. До этого местные жители в соцсетях писали о случившемся.
Сюжет
СВО

Жителей Белгородского района напугали звуки автоматных очередей. О случившемся белгородцы писали в соцсетях. Вскоре стало известно, что это были учения.

Изначально люди писали, что слышат автоматные очереди продолжительностью около 10-15 минут. По информации Бел.Ру, в районе проводятся учения на полигоне. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

10 августа в Белгородской области стартовали масштабные учения силовиков. Это четвёртый этап учений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Первый этап проводился ещё в марте 2022 года, когда готовилась эвакуация приграничных сёл из-за обстрелов. В таких учениях участвовали сотрудники Росгвардии, МЧС, Минобороны и полиции.

Добавим, что в начале августа белгородская самооборона проводила учения с детьми в возрасте от восьми до 14 лет.

В Белгородской области начались масштабные учения силовиков
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#Белгородская область#Белгородский район#Автоматная очередь#Учения#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО
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