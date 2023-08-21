Стало известно, когда состоится фестиваль «Белгород в цвету»

Всего будет девять площадок, на которых разместят более 80 садов: в парке Победы, парке «Котофей», на Театральном проезде и у «Мастерславля». Кроме того, для жителей подготовили мастер-классы, арт-объекты и инсталляции, локации для фото и насыщенную культурную программу.