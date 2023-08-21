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Published Сегодня, 16:31

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Стало известно, когда состоится фестиваль «Белгород в цвету»

Стало известно, когда состоится фестиваль «Белгород в цвету»

21 августа 2023, 16:31
Фото: Bel.ru
Даты проведения фестиваля назвали в пресс-службе городской администрации.

В пресс-службе мэрии Белгорода сообщили, что фестиваль «Белгород в цвету» в этом году пройдёт с 8 по 10 сентября. Мероприятия будут посвящены Году педагога и наставника, поэтому белгородцев ждёт много образовательных программ.

На языке цветов организаторы расскажут о передаче сокровенных знаний, профессиональных секретов, семейных ценностей, любви к Родине. Эта тема станет лейтмотивом всех мероприятий. В эти дни в рамках проекта гостей ждёт насыщенная образовательная программа — мастер-классы для детей и взрослых.
отметили в пресс-службе городской администрации

Всего будет девять площадок, на которых разместят более 80 садов: в парке Победы, парке «Котофей», на Театральном проезде и у «Мастерславля». Кроме того, для жителей подготовили мастер-классы, арт-объекты и инсталляции, локации для фото и насыщенную культурную программу.

На фестивале разместят сады, выполненные профессиональными дизайнерами, работниками муниципальных образований Белгородчины, а также детские и студенческие работы.

Напомним, что на фестивале появятся сад-павильон за 2,3 млн рублей, понтонная сцена за 14 млн рублей, а также арт-инсталляция «Ледовое шоу» за 1,9 млн рублей.

Сад-павильон за 2,3 млн рублей появится к фестивалю «Белгород в цвету»
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