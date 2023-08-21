Стало известно, когда состоится фестиваль «Белгород в цвету»

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
В пресс-службе мэрии Белгорода сообщили, что фестиваль «Белгород в цвету» в этом году пройдёт с 8 по 10 сентября. Мероприятия будут посвящены Году педагога и наставника, поэтому белгородцев ждёт много образовательных программ.
На языке цветов организаторы расскажут о передаче сокровенных знаний, профессиональных секретов, семейных ценностей, любви к Родине. Эта тема станет лейтмотивом всех мероприятий. В эти дни в рамках проекта гостей ждёт насыщенная образовательная программа — мастер-классы для детей и взрослых.
отметили в пресс-службе городской администрации
Всего будет девять площадок, на которых разместят более 80 садов: в парке Победы, парке «Котофей», на Театральном проезде и у «Мастерславля». Кроме того, для жителей подготовили мастер-классы, арт-объекты и инсталляции, локации для фото и насыщенную культурную программу.
На фестивале разместят сады, выполненные профессиональными дизайнерами, работниками муниципальных образований Белгородчины, а также детские и студенческие работы.
Напомним, что на фестивале появятся сад-павильон за 2,3 млн рублей, понтонная сцена за 14 млн рублей, а также арт-инсталляция «Ледовое шоу» за 1,9 млн рублей.