Солнечный удар и далёкий заплыв едва не привели к трагедиям в Белгородской области

Ещё одно происшествие на воде случилось в этот же день в Старом Осколе на реке Оскол. Удалось спасти парня 1996 года рождения. Спасатели услышали крики тонущего старооскольца и вытащили его. Как выяснилось, молодой человек не рассчитал силы и заплыл слишком далеко. Тонуть он начал уже на обратном пути.