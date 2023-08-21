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Один человек утонул, ещё двоих спасли на белгородских водоёмах

Солнечный удар и далёкий заплыв едва не привели к трагедиям в Белгородской области

21 августа 2023, 11:16
Фото: 1MI

Один человек утонул, ещё двоих спасли на белгородских водоёмах

В селе Стригуны Борисовского района утонул мужчина. Тело нашли в месте, не предназначенном для купания, сообщили в региональном ГУ МЧС. В то же время на минувшей неделе удалось спасти двоих человек.
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Вода

Очередная трагедия на воде произошла в Белгородской области. 19 августа в селе Стригуны Борисовского района утонул мужчина. Его тело вытащили из реки Ворскла в месте, которое не предназначено для купания.

Ещё одно происшествие на воде случилось в этот же день в Старом Осколе на реке Оскол. Удалось спасти парня 1996 года рождения. Спасатели услышали крики тонущего старооскольца и вытащили его. Как выяснилось, молодой человек не рассчитал силы и заплыл слишком далеко. Тонуть он начал уже на обратном пути.

Ещё одно происшествие зафиксировали на реке Северский Донец. 20 августа спасатели получили сообщение о тонущей женщине. Её обнаружили в месте, не предназначенном для купания. Белгородку спасли и оказали ей доврачебную помощь. Как оказалось, женщина получила солнечный удар, пока находилась в воде.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Борисовский район#Вода#Происшествия#Река Оскол#МЧС#Ворскла#Северский донец#Солнечный удар#Водоёмы#Заплыв
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