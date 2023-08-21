Солнечный удар и далёкий заплыв едва не привели к трагедиям в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Очередная трагедия на воде произошла в Белгородской области. 19 августа в селе Стригуны Борисовского района утонул мужчина. Его тело вытащили из реки Ворскла в месте, которое не предназначено для купания.
Ещё одно происшествие на воде случилось в этот же день в Старом Осколе на реке Оскол. Удалось спасти парня 1996 года рождения. Спасатели услышали крики тонущего старооскольца и вытащили его. Как выяснилось, молодой человек не рассчитал силы и заплыл слишком далеко. Тонуть он начал уже на обратном пути.
Ещё одно происшествие зафиксировали на реке Северский Донец. 20 августа спасатели получили сообщение о тонущей женщине. Её обнаружили в месте, не предназначенном для купания. Белгородку спасли и оказали ей доврачебную помощь. Как оказалось, женщина получила солнечный удар, пока находилась в воде.