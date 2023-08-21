Смертью 9-летней девочки в Белгороде заинтересовался федеральный следком

20 августа глава белгородского минздрава Андрей Иконников сообщил, что больница и ведомство инициировали проверку. Сама девочка в начале августа попала в больницу в состоянии средней степени тяжести, однако ей стало хуже после лечения. Скончался ребёнок из-за аллергии на лекарство.