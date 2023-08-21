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Бастрыкин поручил проверить историю о смерти девочки в больнице Белгорода

Смертью 9-летней девочки в Белгороде заинтересовался федеральный следком

21 августа 2023, 08:32
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил проверить историю о смерти девочки в больнице Белгорода

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти ребёнка в одной из белгородских больниц. Девочка умерла из-за аллергии на лекарство.

Смертью 9-летней девочки в больнице Белгорода заинтересовались в Следственном комитете России. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Белгородской области представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах произошедшего.

Согласно сообщению СКР, белгородский следком проводит процессуальную проверку по факту смерти несовершеннолетней. Скончалась она 19 августа в одной из больниц. Следователи устанавливают все причины трагедии. Проверят в том числе качество оказания медпомощи.

20 августа глава белгородского минздрава Андрей Иконников сообщил, что больница и ведомство инициировали проверку. Сама девочка в начале августа попала в больницу в состоянии средней степени тяжести, однако ей стало хуже после лечения. Скончался ребёнок из-за аллергии на лекарство.

В белгородской больнице умерла девочка из-за аллергии на лекарство
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