Сколько работников в Белгородской области получают зарплату выше среднего по стране?

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 07:19
Зарплату выше, чем в среднем по стране, получают 26,1% работников в Белгородской области. Доля сотрудников с зарплатой выше двух средних по РФ составила 4,7%.
Регион занимает 32-е место в общероссийской статистике. Это лучший результат среди областей Центрального Черноземья.
39-й в рейтинге стала Липецкая область, где больше среднего зарабатывают 24,6% работников. 4,9% работников в регионе получают зарплату выше двух средних.
Немного ниже расположилась Курская область. Зарплату выше средней здесь получают 23,7% сотрудников, а более двух средних — 5%. С этими показателями регион занял 42-е место.
Далее по списку — Воронежская (56-е место) и Тамбовская (71-е место) области. В соседнем регионе больше среднего зарабатывают всего 19,2% работников, выше двух средних зарплат — 4,7%. Доля таких работников в Тамбовской области составила 15,6% и 2,9% соответственно.
Добавим, что регионами-лидерами в России стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, где доля работников с з/п выше средней превышает 60%. Тех, кто получает более двух средних зарплат, насчитывается не менее 20%.
Средней зарплатой при формировании рейтинга посчитали сумму в 59 тыс. рублей. Такой показатель, по информации агентства, был с июня 2022 года по май 2023-го.