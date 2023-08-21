Сколько работников в Белгородской области получают зарплату выше среднего по стране?

Добавим, что регионами-лидерами в России стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, где доля работников с з/п выше средней превышает 60%. Тех, кто получает более двух средних зарплат, насчитывается не менее 20%.