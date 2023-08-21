Сад-павильон за 2,3 млн рублей появится к фестивалю «Белгород в цвету»

Согласно контракту, сад-павильон состоит из скульптурных композиций «Девушка на сфере» и «Кран» (2 шт.). Там же будет водоём, деревянный настил, освещение в виде прожектора и гирлянды, а также множество декоративных растений. В их числе — просо, кровохлёбка, можжевельник, сосна, туя, тысячелистник, барбарис.