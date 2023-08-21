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Сад-павильон за 2,3 млн рублей появится к фестивалю «Белгород в цвету»

Сад-павильон за 2,3 млн рублей появится к фестивалю «Белгород в цвету»

21 августа 2023, 07:45
Фото: 1MI
Поставку арт-объекта поручили ООО «Европа». Сделать сад-павильон исполнитель должен в течение 20 дней после заключения контракта, следует из данных сайта госзакупок.

Сад-павильон установят в областном центре к фестивалю «Белгород в цвету». Обойдётся арт-объект в 2,3 млн рублей. Заказчиком выступает Белгорблагоустройство, а займётся работами ООО «Европа». Создать и установить композицию необходимо в течение 20 дней после заключения контракта.

Согласно контракту, сад-павильон состоит из скульптурных композиций «Девушка на сфере» и «Кран» (2 шт.). Там же будет водоём, деревянный настил, освещение в виде прожектора и гирлянды, а также множество декоративных растений. В их числе — просо, кровохлёбка, можжевельник, сосна, туя, тысячелистник, барбарис.

Добавим, что на аукцион подавалась только одна заявка.

Ранее сообщалось, что для фестиваля «Белгород в цвету» разработают новую концепцию. На это потратят 2,3 млн рублей. Кроме того, планировалось модернизировать понтонную сцену. Это обойдётся в 14 млн рублей.

Новая концепция и сцена за 14 млн: Белгород готовят к «цветочному» фестивалю
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Сад-павильон#Фестиваль#Белгород в цвету#Госзакупки#Скульптурные композиции#Растения#Аукцион
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