При поддержке ОМК в Белгороде открыли клуб адаптивного пешего туризма для детей

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Проект «Рюкзачок» инициировала белгородская региональная общественная организация «Синяя птица», которая получила грант от ОМК в рамках конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство».
Проект рассчитан на детей 6-18 лет. В походы записались около 60 ребят, которые являются подопечными «Синей птицы». До начала учебного года специалисты организуют и проведут для них 12 экскурсий. В проекте предусмотрено два вида походов — короткий (4-5 часов) и длительный (9-10 часов). Время нахождения на природе зависит от самих детей — организаторы учитывают их особенности и уровень утомляемости. В короткие путешествия ребята отправляются каждые выходные.
В группе — до 15 юных туристов, и каждого из них сопровождает один из родителей. Вместе с ними на природу выходят опытные инструкторы. Они помогают ребятам получить специальные навыки: собрать рюкзак, поставить палатку, развести огонь и обезопасить костер, приготовить пищу в походных условиях, пользоваться компасом, оказывать первую медицинскую помощь. Проект «Рюкзачок» поддержали и сотрудники «Белгородского лесничества». Они делятся знаниями с подопечными «Синей птицы», объясняют девочкам и мальчикам основы ориентирования на местности.
«Клуб адаптивного пешего туризма „Рюкзачок“ мы организовали в прошлом году благодаря победе в конкурсе „ОМК Партнерство“ и гранту ОМК. В 2023 году наш проект опять поддержали, и ребята вновь отправились в походы! Через летние экскурсии на природу мы показываем детям, насколько интересен и разнообразен мир. Такой досуг помогает им получить новые навыки и умения, а также благоприятно влияет на внутрисемейные отношения и социализацию детей», — подчеркнула заместитель исполнительного директора по реализации проектов Лидия Злобина.
Следующие группы ребят уже готовятся собрать свои рюкзачки и отправиться в поход. Белгородский завод ОМК планирует продолжить сотрудничество и дальше помогать «Синей птице».
«Мы посчитали важным вновь поддержать проект „Рюкзачок“, потому что его реализация затрагивает нерешенные проблемы. Количество детей с расстройством аутистического спектра с каждым годом только растет, а проблемы с их социализацией по-прежнему остаются актуальными. Надеемся, что во время походов дети совместят двигательную активность, взаимодействие с профессионалами своего дела и близкими им людьми с освоением новых навыков. Это позволит им почувствовать уверенность в себе, а в будущем — легче преодолевать трудности в общении», — отметила начальник управления по коммуникациям «ОМК Энергомаш» Елена Кальницкая.