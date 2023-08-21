При поддержке ОМК в Белгороде открыли клуб адаптивного пешего туризма для детей

Проект рассчитан на детей 6-18 лет. В походы записались около 60 ребят, которые являются подопечными «Синей птицы». До начала учебного года специалисты организуют и проведут для них 12 экскурсий. В проекте предусмотрено два вида походов — короткий (4-5 часов) и длительный (9-10 часов). Время нахождения на природе зависит от самих детей — организаторы учитывают их особенности и уровень утомляемости. В короткие путешествия ребята отправляются каждые выходные.