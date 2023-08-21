Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, пособие по временной нетрудоспособности получили более 165 тысяч белгородцев с начала 2023 года.
Пособие выплачивается за весь период до оздоровления или установления инвалидности тем жителям, чья болезнь наступила в период работы, либо в течение 30 дней после увольнения. Накопившаяся сумма дневного пособия составляет порядка 1 100 рублей.
Методика расчета пособия по временной нетрудоспособности зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, человек получает 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет, пособие составляет 80%, более 8 лет — больничный оплачивается в размере 100% от среднего заработка.
Ирина Шушкова, управляющая региональным отделением СФР
После окончания болезни данные направляются в отделение СФР в течение трёх рабочих дней, выплата же производится в течение десяти рабочих дней на банковскую карту, банковский счёт или через Почту России.
Кроме того, электронный листок нетрудоспособности выдаётся в случае ухода за больным членом семьи.