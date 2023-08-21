Почему бронеплёнку наклеивают не на все учреждения, где занимаются юные белгородцы?

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона обратилась местная жительница. Она сообщила, что её ребёнок ходит на занятия в местный ФОК, и она переживает за его безопасность. Женщина спросила, почему оздоровительный комплекс не обклеят защитной плёнкой, как и другие образовательные учреждения.