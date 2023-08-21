Почему бронеплёнку наклеивают не на все учреждения, где занимаются юные белгородцы?

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона обратилась местная жительница. Она сообщила, что её ребёнок ходит на занятия в местный ФОК, и она переживает за его безопасность. Женщина спросила, почему оздоровительный комплекс не обклеят защитной плёнкой, как и другие образовательные учреждения.
Губернатор объяснил, что в настоящий момент обклеить все учреждения, в которых занимаются дети, невозможно. Поэтому первыми защищают детские сады и школы.
Выполнить эту работу по всем учреждениям невозможно. Мы плёнку только для школ приобретаем в другой стране, потратили на это 100 млн рублей. Давайте делать всё последовательно: сначала детские сады и школы, а затем и другие учреждения.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что испытания бронеплёнки состоялись 17 июля. Во время них проверяли несколько видов плёнок, чтобы выбрать лучшую: на них с БПЛА сбросили несколько зарядов — от осколочных гранат до миномётных мин. В ходе испытаний была выбрана плёнка для стёкол LUXFIL 200 микрон 0,2 мм.