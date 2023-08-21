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Пенсионерка погибла в ДТП с КамАЗом под Белгородом

Пенсионерка погибла в ДТП с КамАЗом под Белгородом

21 августа 2023, 10:04
Фото: 1MI
Происшествие случилось в Белгородском районе: столкнулись Nissan и КамАЗ. Водитель и пассажирка легковушки попали в больницу, где позднее последняя скончалась. В ещё одном ДТП в Белгородском районе накануне пострадала девочка-подросток, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Две аварии с пострадавшими зарегистрировали 20 августа в Белгородской области. Обе произошли в Белгородском районе.

На дороге Разумное — Севрюково — Новосадовый столкнулись Nissan и КамАЗ. По предварительной версии МВД, легковушка въехала в стоявший грузовик в составе прицепа. Госпитализировали 76-летнего водителя иномарки и его пассажирку-ровесницу. Последняя спустя время скончалась в больнице.

Вечером 20 августа на участке трассы «Крым» в районе Стрелецкого столкнулись ZAZ Chance и мопед Keeway. Авария произошла на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. По предварительной версии, водитель авто при повороте налево не предоставил преимущество в движении 17-летнему мопедисту. Пострадала 16-летняя пассажирка двухколёсного транспорта.

ДТП в Белгородском районеДТП в Белгородском районе
ДТП в Белгородском районеДТП в Белгородском районе
ДТП в Белгородском районе
Фото: УМВД России по Белгородской области
Один человек погиб и трое пострадали в аварии под Шебекино в Белгородской области
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#Инна Рогова#ДТП#Аварии#Погибшая#Пенсионерка#КамАЗ#Мопед#Подросток#Пострадавшие#Происшествия#Белгородская область#Белгородский район
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