Пенсионерка погибла в ДТП с КамАЗом под Белгородом

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Две аварии с пострадавшими зарегистрировали 20 августа в Белгородской области. Обе произошли в Белгородском районе.
На дороге Разумное — Севрюково — Новосадовый столкнулись Nissan и КамАЗ. По предварительной версии МВД, легковушка въехала в стоявший грузовик в составе прицепа. Госпитализировали 76-летнего водителя иномарки и его пассажирку-ровесницу. Последняя спустя время скончалась в больнице.
Вечером 20 августа на участке трассы «Крым» в районе Стрелецкого столкнулись ZAZ Chance и мопед Keeway. Авария произошла на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. По предварительной версии, водитель авто при повороте налево не предоставил преимущество в движении 17-летнему мопедисту. Пострадала 16-летняя пассажирка двухколёсного транспорта.