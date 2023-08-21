Пенсионерка погибла в ДТП с КамАЗом под Белгородом

Происшествие случилось в Белгородском районе: столкнулись Nissan и КамАЗ. Водитель и пассажирка легковушки попали в больницу, где позднее последняя скончалась. В ещё одном ДТП в Белгородском районе накануне пострадала девочка-подросток, сообщили в региональном УМВД.

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