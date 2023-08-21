Оскорбительные надписи появились и на карте сайта белгородской ЕТК

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Утром 21 августа на сайте Белгородского парковочного пространства заметили оскорбительные надписи в отношении Российской Федерации и самих россиян. Эти надписи неизвестные разместили на карте платных парковок.
Спустя время похожие оскорбления белгородцы увидели на ещё одном ресурсе — на сайте Единой транспортной компании. В этом случае надписи тоже были на карте.
Ситуацию с сайтом Единой транспортной компании прокомментировал министр цифрового развития региона Сергей Четвериков. По его словам, взлому подвергся не сам сайт, а ресурс openstreetmap.org, с которого и взята карта.
При этом Четвериков добавил, что ведомствам ранее рекомендовали не пользоваться этими картами.
«Минцифры региона рекомендовало исключить использование https://openstreetmap.org на сайтах ОГВ, ОМСУ и подведомственных учреждений в пользу отечественных сервисов из перечня Минцифры РФ», — заявил министр.
На момент написания заметки оскорблений на карте сайта Белгородского парковочного пространства уже не было. На сайте ЕТК карта теперь не отображается.
Добавим, что это не первый раз, когда карты openstreetmap приводят к казусам. Их использовали в том числе на сайте белгородского минсельхоза. В январе карту взломали, и в итоге вместо Белгородской области появилась «Белгородская народная республика».