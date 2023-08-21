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Published Сегодня, 12:10

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Updated Сегодня, 12:12

В минцифры объяснили сбой на карте сайта белгородской ЕТК

Оскорбительные надписи появились и на карте сайта белгородской ЕТК

21 августа 2023, 12:10
Фото: Bel.ru

В минцифры объяснили сбой на карте сайта белгородской ЕТК

21 августа карты на двух онлайн-ресурсах в Белгороде показывали оскорбления в отношении государства и самих россиян. По информации министра цифрового развития региона, сбой произошёл на платформе openstreetmap.org. Именно её карты использовали сайты БПП и ЕТК.

Утром 21 августа на сайте Белгородского парковочного пространства заметили оскорбительные надписи в отношении Российской Федерации и самих россиян. Эти надписи неизвестные разместили на карте платных парковок.

Спустя время похожие оскорбления белгородцы увидели на ещё одном ресурсе — на сайте Единой транспортной компании. В этом случае надписи тоже были на карте.

Ситуацию с сайтом Единой транспортной компании прокомментировал министр цифрового развития региона Сергей Четвериков. По его словам, взлому подвергся не сам сайт, а ресурс openstreetmap.org, с которого и взята карта.

При этом Четвериков добавил, что ведомствам ранее рекомендовали не пользоваться этими картами.

«Минцифры региона рекомендовало исключить использование https://openstreetmap.org на сайтах ОГВ, ОМСУ и подведомственных учреждений в пользу отечественных сервисов из перечня Минцифры РФ», — заявил министр.

На момент написания заметки оскорблений на карте сайта Белгородского парковочного пространства уже не было. На сайте ЕТК карта теперь не отображается.

Добавим, что это не первый раз, когда карты openstreetmap приводят к казусам. Их использовали в том числе на сайте белгородского минсельхоза. В январе карту взломали, и в итоге вместо Белгородской области появилась «Белгородская народная республика».

Скриншот сайта Белгородского парковочного пространстваСкриншот сайта Белгородского парковочного пространства
Скриншот сайта ЕТКСкриншот сайта ЕТК
Скриншот сайта Белгородского парковочного пространства
Фото: Bel.ru
«Белгородская народная республика»? Белгородцев удивила карта на сайте минсельхоза
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