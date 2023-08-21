Неизвестные оставили оскорбления на карте Белгородского парковочного пространства

В июне прошлого года в Сети сообщали о что сайт наркологической клиники взломали хакеры и якобы выложили там фото президента Владимира Путина и других российских политиков в качестве пациентов. На самом деле, это был фейк. На сайте клиники даже не было раздела с пациентами.