Неизвестные оставили оскорбления на карте Белгородского парковочного пространства

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Неизвестные внесли изменения в карту Белгородского парковочного пространства, после чего на нескольких участках появились оскорбительные надписи в отношении России и россиян. Проблему заметили утром 21 августа. Комментариев от БПП по ситуации не было.
На момент публикации заметки на карте надписей уже не было.
Ранее сайт кинотеатра «Победа» в Белгороде взломали. Тогда в афише кино из проката заменили на фильмы Fake news, «Вышка», «Дитя тьмы — Первая жертва», «Он вам не Димон». Описание также изменилось — оно содержало антироссийскую пропаганду.
В июне прошлого года в Сети сообщали о что сайт наркологической клиники взломали хакеры и якобы выложили там фото президента Владимира Путина и других российских политиков в качестве пациентов. На самом деле, это был фейк. На сайте клиники даже не было раздела с пациентами.