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Белгородцы сообщили об оскорблениях на карте парковочного пространства

Неизвестные оставили оскорбления на карте Белгородского парковочного пространства

21 августа 2023, 06:41
Фото: 1MI

Белгородцы сообщили об оскорблениях на карте парковочного пространства

На некоторых участках карты появились оскорбительные надписи в отношении РФ и россиян. С проблемой уже разобрались.

Неизвестные внесли изменения в карту Белгородского парковочного пространства, после чего на нескольких участках появились оскорбительные надписи в отношении России и россиян. Проблему заметили утром 21 августа. Комментариев от БПП по ситуации не было.

На момент публикации заметки на карте надписей уже не было.

Ранее сайт кинотеатра «Победа» в Белгороде взломали. Тогда в афише кино из проката заменили на фильмы Fake news, «Вышка», «Дитя тьмы — Первая жертва», «Он вам не Димон». Описание также изменилось — оно содержало антироссийскую пропаганду.

В июне прошлого года в Сети сообщали о что сайт наркологической клиники взломали хакеры и якобы выложили там фото президента Владимира Путина и других российских политиков в качестве пациентов. На самом деле, это был фейк. На сайте клиники даже не было раздела с пациентами.

Фейк: на сайте клиники в Белгороде выложили фото Путина и Медведева как пациентов
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#Белгородская область#Белгород#Владимир Путин#Происшествия#Взлом#Оскорбительные надписи#Сайт#Белгородское парковочное пространство#Карта#Новости Белгорода#Наталья Корявых
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