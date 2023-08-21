На Белгородскую область надвигаются дожди с грозами

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В Белгородской области 22 августа будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут ночью местами, а днём — повсеместно. В тёмное время суток возможен туман. Днём ожидаются грозы.
Ночью температура воздуха составит +12…+17 ˚С. Днём потеплеет до +22…+27 ˚С. Ветер западной четверти ночью 4-9 м/с, днём — 8-13 м/с. В отдельных районах порывы до 15-17 м/с.
В Белгороде во вторник, 22 августа, ожидается переменная облачность. Ночью +15 ˚С и без осадков. Днём столбик термометра поднимется до +26 ˚С, пройдёт небольшой кратковременный дождь.
По прогнозу Гидрометцентра, осадки в Белгороде ожидаются также 24 августа. При этом до конца недели температура днём не поднимется выше +26 ˚С.