Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
ВСУ вновь пытались атаковать Белгородскую область. В этот раз — с помощью беспилотника самолётного типа. Его обнаружила и уничтожила система ПВО.
Известно, что случилось это 21 августа около 14:30. Произошедшее в Минобороны РФ назвали «попыткой террористической атаки».
Где именно сбили беспилотник, не уточняется. Комментариев от региональной власти пока не было.
Сообщалось лишь, что 21 августа ВСУ атаковали село в Грайворонском горокруге. Над Новостроевкой-Второй с беспилотника сбросили осколочный боеприпас для гранатомёта. Об стало известно около полудня. Повреждения получила машина, пострадавших среди мирных жителей нет.