Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

Сообщалось лишь, что 21 августа ВСУ атаковали село в Грайворонском горокруге. Над Новостроевкой-Второй с беспилотника сбросили осколочный боеприпас для гранатомёта. Об стало известно около полудня. Повреждения получила машина, пострадавших среди мирных жителей нет.