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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Белгородской области сбили беспилотник самолётного типа

Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

21 августа 2023, 12:33
Фото: Midjourney

В Белгородской области сбили беспилотник самолётного типа

Атака произошла днём 21 августа. Где именно сбили беспилотник, не уточняется.
Сюжет
Пво

ВСУ вновь пытались атаковать Белгородскую область. В этот раз — с помощью беспилотника самолётного типа. Его обнаружила и уничтожила система ПВО.

Известно, что случилось это 21 августа около 14:30. Произошедшее в Минобороны РФ назвали «попыткой террористической атаки».

Где именно сбили беспилотник, не уточняется. Комментариев от региональной власти пока не было.

Сообщалось лишь, что 21 августа ВСУ атаковали село в Грайворонском горокруге. Над Новостроевкой-Второй с беспилотника сбросили осколочный боеприпас для гранатомёта. Об стало известно около полудня. Повреждения получила машина, пострадавших среди мирных жителей нет.

В Белгородской области с беспилотника сбросили осколочный боеприпас: есть повреждения
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#Инна Рогова#Беспилотник#Пво#Атака#Минобороны#Происшествия#Спецоперация#СВО#Белгородская область
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