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Posted Сегодня, 19:05

Published Сегодня, 19:05

Modified Сегодня, 19:07

Updated Сегодня, 19:07

Михаил Носков покидает пост начальника управления физкультуры и спорта Белгорода

Михаил Носков покидает пост начальника управления физкультуры и спорта Белгорода

21 августа 2023, 19:05
Фото: vk.com/id376202049
Об этом сообщил руководитель волонтёров Антон Андросов в своих соцсетях, однако официального подтверждения этой информации не было.

Сегодня, 21 августа, руководитель волонтёров «Скорая молодёжная помощь» Антон Андросов сообщил в своих соцсетях о кадровых перестановках в правительстве. По его информации, пост начальника управления физкультуры и спорта Белгорода покидает Михаил Носков.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Также неизвестно, кто займёт пост после Михаила Носкова.

Носков занимал должность начальника управления с 11 июля 2016 года. Ранее белгородец был заместителем начальника этого же управления. Прошлый руководитель управления физкультуры и спорта Белгорода Юлия Губарева уходила в управление информации массовых коммуникаций.

Управление физической культуры и спорта Белгорода возглавил Михаил Носков
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#Александра Склярова#Увольнение#Кадровые перестановки#Политика#Белгород#Михаил носков
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