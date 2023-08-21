Михаил Носков покидает пост начальника управления физкультуры и спорта Белгорода

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
Сегодня, 21 августа, руководитель волонтёров «Скорая молодёжная помощь» Антон Андросов сообщил в своих соцсетях о кадровых перестановках в правительстве. По его информации, пост начальника управления физкультуры и спорта Белгорода покидает Михаил Носков.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Также неизвестно, кто займёт пост после Михаила Носкова.
Носков занимал должность начальника управления с 11 июля 2016 года. Ранее белгородец был заместителем начальника этого же управления. Прошлый руководитель управления физкультуры и спорта Белгорода Юлия Губарева уходила в управление информации массовых коммуникаций.