Металлоинвест готовит кадры со школы

Большую популярность среди сотрудников Компании и признание со стороны профессионалов в области коммуникаций получил проект Металлоинвеста «Сказки на ночь». По сути это аудиоподкаст с историями о рабочих профессиях, металлургии, горном деле. Он предназначен для детей, чьи родители работают в ночную смену. Послушав сказку, ребенок понимает, в чем смысл их работы, и почему он может гордиться ими.