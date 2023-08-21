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Металлоинвест готовит кадры со школы

Металлоинвест готовит кадры со школы

21 августа 2023, 15:32
Металлоинвест реализует программу по повышению качества профессионального образования и престижа рабочих профессий в регионах, где расположены производственные предприятия Компании. Проекты охватывают все уровни образовательных учреждений — от школы до вузов.

Для работы с молодежью используются современные форматы и наиболее востребованные ими каналы коммуникаций.

Об этом рассказала заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова в своем выступлении на Всероссийском форуме среднего профессионального образования, который состоялся в рамках Московского урбанистического форума.

Металлоинвест инвестирует в модернизацию, оснащение, создание мастерских в учебных заведениях Курской и Белгородской областей. Компания финансирует стипендиальные программы, организует оплачиваемые стажировки для студентов и грантовые программы для школьников, позволяющие получить профильное образование в ссузах и вузах.

Работа по синхронизации подготовки кадров с потребностями предприятий получила своё продолжение в рамках федеральной программы «Профессионалитет». При участии Металлоинвеста в Курской области уже в следующем году будет создан образовательно-производственный центр на базе Железногорского горно-металлургического колледжа. Специалисты Компании примут непосредственное участие в образовательном процессе, а само обучение будет адаптировано под производственные площадки Металлоинвеста.

Развивается созданный Компанией в Старом Осколе совместно с НИТУ МИСиС и московским Политехническим музеем образовательно-выставочный центр «Железно!». Здесь проходят экскурсии и профориентационные тесты, научные шоу и мастер-классы, лектории и кинопоказы.

Ближе познакомиться с профессией и своими глазами увидеть, как добывается руда и выплавляется металл можно во время посещения предприятий Металлоинвеста. Сегодня программы промышленного туризма запущены на всех трёх производственных площадках Компании — Михайловском и Лебединском ГОКах, Оскольском электрометаллургическом комбинате.

Использованию новых методик и форматов, эффективному содействию в профориентации школьников в этом году будут обучаться более сорока педагогов из Железногорска, Старого Оскола и Губкина. На это нацелена новая программа Металлоинвеста «Вместе! С образованием».

Для привлечения внимания молодёжи к горно-металлургической индустрии важен качественный, современный медиа-контент.

В 2022 году Компания представила два документальных фильма «Тяжелый металл» и «Железные люди» о Лебединском и Михайловском ГОКах. Для съёмок были использованы все современные методы съёмок, включая спортивные дроны и замедленная съёмка с движущихся камер.

При создании материалов для своих официальных каналов и пабликов в социальных медиа Металлоинвест старается отходить от формального языка и активно экспериментирует с форматами, включая новые возможности, которые предлагают нейросети.

Большую популярность среди сотрудников Компании и признание со стороны профессионалов в области коммуникаций получил проект Металлоинвеста «Сказки на ночь». По сути это аудиоподкаст с историями о рабочих профессиях, металлургии, горном деле. Он предназначен для детей, чьи родители работают в ночную смену. Послушав сказку, ребенок понимает, в чем смысл их работы, и почему он может гордиться ими.

Поможет больше узнать о горно-металлургической отрасли и специальный журнал «Рудик», с яркими иллюстрациями и увлекательными рассказами, который Металлоинвест подготовил для маленьких школьников Курской и Белгородской областей к 1 сентября.

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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область
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