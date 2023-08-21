Мэрия Белгорода объяснила исчезновение закупок перед открытием набережной пляжа

На сайте госзакупок ранее появились три лота. Заказчиком выступил культурный центр «Октябрь». Предметами контракта были аренда сценического комплекса для проведения мероприятия по открытию набережной городского пляжа (140 тысяч рублей), звуковое и световое обеспечение проведения концертных программ к открытию (135 тысяч рублей) и изготовление и печать комплекта баннеров (150 тысяч рублей).