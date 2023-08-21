Мэрия Белгорода объяснила исчезновение закупок перед открытием набережной пляжа

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
На сайте госзакупок ранее появились три лота. Заказчиком выступил культурный центр «Октябрь». Предметами контракта были аренда сценического комплекса для проведения мероприятия по открытию набережной городского пляжа (140 тысяч рублей), звуковое и световое обеспечение проведения концертных программ к открытию (135 тысяч рублей) и изготовление и печать комплекта баннеров (150 тысяч рублей).
Спустя некоторое время данные закупки исчезли с сайта. Журналисты Бел.Ру попросили мэрию Белгорода прокомментировать ситуацию. Городские власти ответили, что актуальные данные по заключенным контрактам культурного центра «Октябрь» не отображались из-за некорректной работы официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок. При этом в личном кабинете заказчика вся информация по контрактам была.
Что касается закупок, по ним контракты заключены. Услуги аренды сценического комплекса предоставил индивидуальный предприниматель Юрий Валерьевич Жандармов. Сумма контракта — 140 тысяч рублей. Он же занимался звуковым и световым обеспечением концертных программ. Стоимость договора составила 135 тысяч рублей.
А контракт на оказание услуг по изготовлению и печати комплекта баннеров для оформления сценического комплекса заключили с компанией «Фаворит». Сумма — 150 тысяч рублей.