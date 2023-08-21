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Мэрия Белгорода объяснила исчезновение закупок перед открытием набережной пляжа

Мэрия Белгорода объяснила исчезновение закупок перед открытием набережной пляжа

21 августа 2023, 13:19
Фото: 1MI
Речь идёт о трёх процедурах госзакупок. Ранее лоты были опубликованы на портале, однако вскоре пропали. Причины Бел.Ру объяснили городские власти.

На сайте госзакупок ранее появились три лота. Заказчиком выступил культурный центр «Октябрь». Предметами контракта были аренда сценического комплекса для проведения мероприятия по открытию набережной городского пляжа (140 тысяч рублей), звуковое и световое обеспечение проведения концертных программ к открытию (135 тысяч рублей) и изготовление и печать комплекта баннеров (150 тысяч рублей).

Спустя некоторое время данные закупки исчезли с сайта. Журналисты Бел.Ру попросили мэрию Белгорода прокомментировать ситуацию. Городские власти ответили, что актуальные данные по заключенным контрактам культурного центра «Октябрь» не отображались из-за некорректной работы официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок. При этом в личном кабинете заказчика вся информация по контрактам была.

Что касается закупок, по ним контракты заключены. Услуги аренды сценического комплекса предоставил индивидуальный предприниматель Юрий Валерьевич Жандармов. Сумма контракта — 140 тысяч рублей. Он же занимался звуковым и световым обеспечением концертных программ. Стоимость договора составила 135 тысяч рублей.

А контракт на оказание услуг по изготовлению и печати комплекта баннеров для оформления сценического комплекса заключили с компанией «Фаворит». Сумма — 150 тысяч рублей.

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