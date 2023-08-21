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Повреждённые окна на Есенина в Белгороде восстановят до 23 августа

Мэр Белгорода назвал сроки восстановления повреждённого беспилотником дома на Есенина

21 августа 2023, 07:05
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Повреждённые окна на Есенина в Белгороде восстановят до 23 августа

Вопрос о восстановлении повреждённого обстрелами жилья в Белгороде обсудили во время оперсовещания.

По словам Валентина Демидова, за неделю в областном центре восстановили семь жилых объектов. Всего на стадии ремонта находится 17 помещений — за неделю добавилось два новых разрушения.

На улице Луначарского одно жилое помещение восстановят до 11 ноября, ещё по пяти объектам на Луначарского и Маяковского собственникам предоставят новое жильё.

На улице Есенина осталось восстановить пять стеклопакетов. В доме уже восстановили контур, провели фасадные работы. Стеклопакеты установят до 23 августа.

Также до конца месяца в Белгороде восстановят шесть индивидуальных жилых домов, где повреждены хозпостройки, окна и кровля.

Напомним, что 14 августа в Белгородском районе сработала система ПВО. Обломки упали в частном секторе в Белгороде. Повреждения зафиксированы в двух домах. Официальной причиной взрыва на Есенина стал беспилотник.

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#Беспилотник#Дома#Разрушения#Восстановление#Восстановление домов#Общество#Белгород#Валентин Демидов#Алина Харина
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