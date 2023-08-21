Мэр Белгорода назвал сроки восстановления повреждённого беспилотником дома на Есенина

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
По словам Валентина Демидова, за неделю в областном центре восстановили семь жилых объектов. Всего на стадии ремонта находится 17 помещений — за неделю добавилось два новых разрушения.
На улице Луначарского одно жилое помещение восстановят до 11 ноября, ещё по пяти объектам на Луначарского и Маяковского собственникам предоставят новое жильё.
На улице Есенина осталось восстановить пять стеклопакетов. В доме уже восстановили контур, провели фасадные работы. Стеклопакеты установят до 23 августа.
Также до конца месяца в Белгороде восстановят шесть индивидуальных жилых домов, где повреждены хозпостройки, окна и кровля.
Напомним, что 14 августа в Белгородском районе сработала система ПВО. Обломки упали в частном секторе в Белгороде. Повреждения зафиксированы в двух домах. Официальной причиной взрыва на Есенина стал беспилотник.