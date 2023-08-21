Люди не дружат, потому и проблемы: в Белгороде из-за течи дом на 3 дня лишился воды

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Светлана рассказала, что в эту субботу вернулась домой и с неприятным удивлением обнаружила, что воды в доме нет. В этой многоэтажке стоят индивидуальные котлы, а полное отключение водоснабжения отражается уже на каждом из жителей. Диспетчерская служба, в которую позвонила наша героиня, объяснила данное неудобство возникшей утечкой по стояку в квартире 64. Также оказалась затопленной квартира 59. В итоге аварийная служба перекрыла весь стояк, оставив основной ремонт на начало рабочей недели.
Позже хозяин квартиры, с которой всё началось, сказал, что неполадки он устранил, а заявление о заливе квартиры ниже по этажу уже рассматривается. Таким образом, скоро проведут обследование и составят акт.
Что послужило причиной таких выводов? Как оказалось, подача воды сегодня была задержана. Как объяснили в Белводоканале, ремонтная служба не смогла выехать на место вовремя, т. к. хозяина квартиры 64 дома нет. Устранение неполадок из-за этого отложили ещё на три часа.
После этого Светлана решила позвонить старшей по дому для урегулирования ситуации и решения вопроса о подобном проявлении безответственного и эгоистичного поведения. Вместо содействия она получила отказ. Как ей ответили, старшая по дому не решает подобных вопросов, поэтому помочь никак не может. Светлана отмечает, что такого сужения списка решаемых вопросов и обязанностей управдома она никогда не замечала. Ведь раньше, занимая это место в жизни дома и его жильцов, человек всегда помогал в решении возникающих проблем, конфликтов и отличался отзывчивостью в подобных делах.
«Сейчас несколько странное отношение к некоторым событиям. Очень жаль, что обычная бытовая проблема в полной мере показала, что многие просто не думают о других и многим пренебрегают. Это расстраивает», — Светлана, пострадавшая.
Основную причину того, почему десять квартир были лишены воды на протяжении нескольких дней, женщина видит в отсутствии добросердечности, понимания и заботой лишь о собственном благе. Совсем жильцы без воды не остались — на улицу вывели шланг, из которого можно было набрать её желаемое количество. Простое, но совершенно неудобное решение. Без учёта возможностей многих жильцов.
В 12:28 понедельника наша героиня поделилась информацией, что воду с огромным запозданием, но всё-таки дали. Только вот ржавую и «с камнями», сразу же забившими смеситель. А буквально через несколько минут после этого вода снова пропала. Когда и каким снова ожидать запуск водоснабжения, пока неизвестно. В водоканал на момент публикации нам дозвониться не удалось.