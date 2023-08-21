Люди не дружат, потому и проблемы: в Белгороде из-за течи дом на 3 дня лишился воды

После этого Светлана решила позвонить старшей по дому для урегулирования ситуации и решения вопроса о подобном проявлении безответственного и эгоистичного поведения. Вместо содействия она получила отказ. Как ей ответили, старшая по дому не решает подобных вопросов, поэтому помочь никак не может. Светлана отмечает, что такого сужения списка решаемых вопросов и обязанностей управдома она никогда не замечала. Ведь раньше, занимая это место в жизни дома и его жильцов, человек всегда помогал в решении возникающих проблем, конфликтов и отличался отзывчивостью в подобных делах.