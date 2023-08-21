Губернатор Московской области Воробьев доложил президенту о ходе развития региона

Как заявил Воробьев, в связи с приростом территории региона в этом году будет открыто 30 школ и 25 детских садов. В регион уже прибыли около 38 тыс. будущих школьников, а к началу учебного года этот показатель увеличится до 40 тысяч. Именно этой отрасли уделяется особое внимание, подчеркнул Воробьев. Об этом пишет mosregtoday.ru.