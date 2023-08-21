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Губернатор Московской области Воробьев доложил президенту о ходе развития региона

Губернатор Московской области Воробьев доложил президенту о ходе развития региона

21 августа 2023, 15:51
Фото: kremlin.ru
21 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о решении вопросов, связанных с подготовкой к 1 сентября, о развитии Московского транспортного узла, а также о ситуации с аварийным жильем в регионе.

Как заявил Воробьев, в связи с приростом территории региона в этом году будет открыто 30 школ и 25 детских садов. В регион уже прибыли около 38 тыс. будущих школьников, а к началу учебного года этот показатель увеличится до 40 тысяч. Именно этой отрасли уделяется особое внимание, подчеркнул Воробьев. Об этом пишет mosregtoday.ru.

«Флагман у нас — физтех-лицей, который завоевал в том числе и международные олимпиады по физике, биологии, астрономии. Также хотел поблагодарить, Владимир Владимирович: мы на днях открыли МЦД. Вообще тема транспорта и развития Подмосковья — она просто ключевая», — добавил губернатор.

По его словам, без решения главы государства по совершенствованию Московского транспортного узла и строительства более двух десятков путепроводов передвигаться по территории области было бы очень проблематично. Он также рассказал о поддержке по концессионным дорогам.

Глава Подмосковья сообщил и о поддержке семей участников специальной военной операции.

«Мы с губернатором ДНР Денисом Пушилиным на связи. Мы организовали отдых деткам, которые хотели на море, часть — 1600 человек — на море, а 900 человек приехали к нам в Литвиново, это наш детский лагерь. Как и все семьи военнослужащих, также дети их могли отдохнуть», — отметил он.

Он также рассказал о содействии фонду «Защитники Отечества».

Андрей Воробьев также ответил на вопрос президента о проведенной работе с полигонами, в том числе бывшими.

«Мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе, и теперь это совершенно другая реальность. Спасибо всем правительственным структурам, которые сопровождали эти процессы, они весьма затратные, но сегодня мы видим, что этой проблемы нет», — сказал губернатор.

Также Воробьев коснулся темы аварийного жилья. По его словам, регион уже закончил реализацию программы 2017 года, а сейчас входит в следующую программу, поскольку закон о развитии территории позволяет обеспечить совершенно другой темп расселения жилья.

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