Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:31

Published Сегодня, 19:31

Modified Сегодня, 19:33

Updated Сегодня, 19:33

Гладков объяснил, почему отселённым жителям могут не прийти ежемесячные выплаты

Гладков объяснил, почему отселённым жителям могут не прийти ежемесячные выплаты

21 августа 2023, 19:31
Фото: 1MI
На вопрос жителей глава региона ответил в прямом эфире.
Сюжет
Выплаты

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона Вячеславу Гладкову обратились жители Валуйского округа, которые были вынужденно отселены из своего дома в связи с неспокойной оперативной обстановкой.

Задаю наболевший вопрос: когда уже начислят выплаты в 10 тысяч рублей жителям Валуйского округа, отселённых из-за введённого режима ЧС? За июль и за август нет, в соцзащите кормят обещаниями, а нам нечем платить за жильё.
Пожаловалсь жительница

Глава региона объяснил жительнице, что средства не начислялись из-за того, что договор не был вовремя продлён.

По моей информации, у Вас завершился договор аренды, поэтому выплаты вам не начислялись. Без этого договора вам не могли сделать выплаты, поэтому за все три месяца Вы получите выплаты 31 августа.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Власти утвердили порядок выплаты белгородцам 15 тысяч рублей к учебному году
Узнать подробнее
Читайте также:
Как получить новую выплату и что случилось с многострадальным недостроем в Белгороде?Белгородская прокуратура не нашла нарушений в вопросе выплат шебекинцамПриём документов прекращён? Шебекинцам объяснили, что будет с выплатами
#Александра Склярова#Выплаты#Ежемесячные выплаты#Отселённые#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг
Подпишитесь
Три дома и две машины пострадали от падения осколков при работе ПВО под Белгородом
Сегодня, 14:22
В Белгороде до сих пор не нашли место для сквера в честь бойцов ПВО
Сегодня, 13:31
Михаил Носков покидает пост начальника управления физкультуры и спорта Белгорода
Сегодня, 19:05
Бургеры, искренность и кофе: чем гостям «Тавриды» запомнилась Белгородская область
Сегодня, 12:49
Гладков опроверг слухи про увеличение обстрелов и заход украинской ДРГ в область
Сегодня, 17:36
Стало известно, когда состоится фестиваль «Белгород в цвету»
Сегодня, 16:31