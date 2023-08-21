Гладков объяснил, почему отселённым жителям могут не прийти ежемесячные выплаты

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона Вячеславу Гладкову обратились жители Валуйского округа, которые были вынужденно отселены из своего дома в связи с неспокойной оперативной обстановкой.
Задаю наболевший вопрос: когда уже начислят выплаты в 10 тысяч рублей жителям Валуйского округа, отселённых из-за введённого режима ЧС? За июль и за август нет, в соцзащите кормят обещаниями, а нам нечем платить за жильё.
Пожаловалсь жительница
Глава региона объяснил жительнице, что средства не начислялись из-за того, что договор не был вовремя продлён.
По моей информации, у Вас завершился договор аренды, поэтому выплаты вам не начислялись. Без этого договора вам не могли сделать выплаты, поэтому за все три месяца Вы получите выплаты 31 августа.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области