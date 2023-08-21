Буцаев: В планах РЭО — определение МСП в сфере переработки ТКО как социальных

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Как информирует издание 56orb.ru, Денис Буцаев рассказал, что по поручению главы Российской Федерации деловыми и отраслевыми объединениями предпринимательства разрабатываются предложения по совершенствованию мер поддержки малого и среднего бизнеса для успешного проведения в государстве пятилетки созидательного предпринимательского труда. Определение статуса предприятий из сегмента малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют сбор и переработку отходов, как социального планируется на площадке ассоциации «Ресурс».
В России создание отдельной маршрутизации отходов, в том числе текстильных и органических для компостирования, а также формирование гибкой системы их доставки до места переработки осуществляется именно при участии предприятий малого и микробизнеса. В итоге все это способствует уменьшению объемов полигонного захоронения и загрязнения отходами окружающей среды.
Исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова рассказала, что в российских регионах и органы власти, и представители предпринимательства говорят о том, что необходимо сбор и переработку вторичного сырья отнести к категории социального предпринимательства, так как данная деятельность является общественно полезной. Тогда компании малого и среднего бизнеса, работающие в данной сфере, смогут рассчитывать на меры поддержки, уменьшить расходы и направить больше средств на развитие проектов.
Так, Гулимова указала на необходимость включения группы 38 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) в списки социально значимых видов деятельности, чтобы на них распространялись меры поддержки социального бизнеса.