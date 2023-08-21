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Буцаев: В планах РЭО — определение МСП в сфере переработки ТКО как социальных

Буцаев: В планах РЭО — определение МСП в сфере переработки ТКО как социальных

21 августа 2023, 10:35
Фото: 1MI
Руководитель публично-правовой компании РЭО Денис Буцаев рассказал о предложении ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» присвоить предприятиям малого и среднего бизнеса, работающим в сфере экологии, сбора и переработки отходов, статус социальных предпринимателей.

Как информирует издание 56orb.ru, Денис Буцаев рассказал, что по поручению главы Российской Федерации деловыми и отраслевыми объединениями предпринимательства разрабатываются предложения по совершенствованию мер поддержки малого и среднего бизнеса для успешного проведения в государстве пятилетки созидательного предпринимательского труда. Определение статуса предприятий из сегмента малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют сбор и переработку отходов, как социального планируется на площадке ассоциации «Ресурс».

В России создание отдельной маршрутизации отходов, в том числе текстильных и органических для компостирования, а также формирование гибкой системы их доставки до места переработки осуществляется именно при участии предприятий малого и микробизнеса. В итоге все это способствует уменьшению объемов полигонного захоронения и загрязнения отходами окружающей среды.

Исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова рассказала, что в российских регионах и органы власти, и представители предпринимательства говорят о том, что необходимо сбор и переработку вторичного сырья отнести к категории социального предпринимательства, так как данная деятельность является общественно полезной. Тогда компании малого и среднего бизнеса, работающие в данной сфере, смогут рассчитывать на меры поддержки, уменьшить расходы и направить больше средств на развитие проектов.

Так, Гулимова указала на необходимость включения группы 38 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) в списки социально значимых видов деятельности, чтобы на них распространялись меры поддержки социального бизнеса.

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