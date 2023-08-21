Буцаев: В планах РЭО — определение МСП в сфере переработки ТКО как социальных

Исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова рассказала, что в российских регионах и органы власти, и представители предпринимательства говорят о том, что необходимо сбор и переработку вторичного сырья отнести к категории социального предпринимательства, так как данная деятельность является общественно полезной. Тогда компании малого и среднего бизнеса, работающие в данной сфере, смогут рассчитывать на меры поддержки, уменьшить расходы и направить больше средств на развитие проектов.