Белгородцев удивили оскорбления на сайтах и сибирская язва в соседнем регионе

Накануне в Панинском районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за выявления очага сибирской язвы. Более того, в последнее время о случаях заболевания человека сибирской язвой сообщали власти Чувашии, Тувы и Подмосковья. Режим ЧС в соседнем регионе будет действовать как минимум до 16 ноября, пишет РБК.