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Белгородцев удивили оскорбления на сайтах и сибирская язва в соседнем регионе

Белгородцев удивили оскорбления на сайтах и сибирская язва в соседнем регионе

21 августа 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Неизвестные оставили оскорбления на картах сайтов Белгородского парковочного пространства и ЕТК, в регионе усилят ветконтроль из-за сибирской язвы в Воронежской области, а в мэрии Белгорода освободилась должность начальника управления ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды.

Оскорбительные надписи

Неизвестные оставили оскорбления на карте сайта Белгородского парковочного пространства, а затем и на карте сайта ЕТК. Проблема оперативно решилась.

21 августа утром на сайте парковочного пространства появились надписи оскорбительного содержания в отношении России и россиян. Комментариев в БПП не давали, однако проблема довольно быстро решилась.

На одних только парковках дело не завершилось. Оскорбления заметили и на карте сайта ЕТК.

В минцифры области объяснили сбой. Министр цифрового развития региона Сергей Четвериков рассказал, что взломали не сам сайт ЕТК, а ресурс openstreetmap.org, с которого и взята карта.

При этом, как напомнил министр, ведомствам ранее рекомендовали не пользоваться этими картами. Предлагалось перейти на отечественные аналоги.

Что касается сайта ЕТК, то с проблемой тоже оперативно разобрались. Сама карта теперь даже не отображается.

Добавим, что ранее взлому подвергся сайт кинотеатра «Победа» в Белгороде. В афише тогда стояли фильмы Fake news, «Вышка», «Дитя тьмы — Первая жертва» вместо тех, которые были в прокате.

Неизвестные оставили оскорбления на карте Белгородского парковочного пространства
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Сибирская язва

В Белгородской области усилят ветконтроль из-за сибирской язвы в соседней Воронежской области. Соответствующее поручение губернатор Вячеслав Гладков дал своему заместителю Юлии Щедриной. Ветеринарный контроль усилят при въезде в регион, а ещё ужесточат учёт животных в личных подсобных хозяйствах. О принятых мерах главу региона известят сегодня.

Накануне в Панинском районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за выявления очага сибирской язвы. Более того, в последнее время о случаях заболевания человека сибирской язвой сообщали власти Чувашии, Тувы и Подмосковья. Режим ЧС в соседнем регионе будет действовать как минимум до 16 ноября, пишет РБК.

По информации федеральных СМИ, заболевание обнаружили у человека, который разделывал тушу заражённого животного. Круг контактных лиц уже определили. Они находятся под контролем врачей.

В Белгородской области усилят ветконтроль из-за сибирской язвы в соседнем регионе
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Кто будет отвечать за ландшафтный дизайн?

Стало известно, что из управления ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды уходит начальник Елена Хромых. Информацию о ней уже убрали с сайта администрации Белгорода.

Известно, что она уволилась по собственному желанию. Чиновница собирается перейти на другую работу.

Добавим, что Хромых ранее была победительницей проекта «Новое время». На тот момент она работала в мэрии областного центра. После конкурса её назначили главным архитектором — начальником управления архитектуры Губкинского горокруга. Затем она снова вернулась работать в администрацию Белгорода.

Управлению ландшафтного дизайна в Белгороде подберут нового руководителя
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